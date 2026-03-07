A vueltas con la fragata: el PP cuestiona la legalidad de su despliegue mientras el Gobierno lo defiende

Los detalles El Ejecutivo nacional explica que se trata "cambio de ubicación de una fragata ya desplegada", pero las explicaciones no convencen a unos 'populares' que recuerdan la Ley de Defensa Nacional.

La fragata Cristóbal Colón se aproxima a Chipre junto al portaaviones francés 'Charles de Gaulle' y barcos de la Armada griega, generando debate en España sobre la legalidad de su despliegue. El Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, asegura que todas las decisiones se ajustan a la legalidad nacional. Sin embargo, el PP cuestiona esta postura, citando la Ley de Defensa Nacional que requiere autorización del Congreso para operaciones exteriores no relacionadas directamente con la defensa nacional. El Ejecutivo defiende que la misión es europea y, por tanto, también en interés de España. El PP insiste en que cualquier nueva misión debe ser ratificada por el Congreso, mientras el Gobierno argumenta que solo se trata de un cambio de ubicación de una misión ya existente.

El Gobierno lo tienen claro. "Evidentemente ajustamos todas nuestras decisiones a la legalidad nacional", afirmaba este viernes Pedro Sánchez.

No obstante, desde el PP cuestionan la legalidad del envío. Su vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, recordaba este viernes la Ley de Defensa Nacional, más concretamente su artículo 17 que dice: "Para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional, el Gobierno realizará una consulta previa y recabará la autorización del Congreso de los Diputados".

Una ley que al referirse a "ordenar operaciones" y al relacionarlas con "la defensa de España", se abre a interpretaciones. "Es una misión europea, formada por socios europeos en apoyo a un país europeo", defiende Félix Bolaños.

Porque desde el Ejecutivo consideran que defender la frontera europea es defender la española mientras se critica una nueva negativa del PP. "Practican el noismo. Dicen siempre que 'no' porque lo propone Pedro Sánchez aunque con ello vayan en contra de los intereses de España", ha afirmado el presidente del Gobierno.

Sin embargo, estas explicaciones no convencen a los 'populares'. La fragata Cristóbal Colón se incorporó el 3 de marzo al Grupo Naval del 'Charles de Gaulle' para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico y ahora ha sido reubicada, lo que para el PP es una nueva misión.

"Una nueva misión tenga que contar con la autorización o la ratificación del Congreso", apunta Cuca Gamarra. Pero, de nuevo, el Gobierno ha negado que sea una misión nueva asegurando que se trata del "cambio de ubicación de una fragata ya desplegada".

