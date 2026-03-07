Ahora

Enviada a Chipre

A vueltas con la fragata: el PP cuestiona la legalidad de su despliegue mientras el Gobierno lo defiende

Los detalles El Ejecutivo nacional explica que se trata "cambio de ubicación de una fragata ya desplegada", pero las explicaciones no convencen a unos 'populares' que recuerdan la Ley de Defensa Nacional.

Imagen de archivo de la fragata "Cristóbal Colón"
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La fragata Cristóbal Colón se acerca a Chipre en compañía del portaaviones francés 'Charles de Gaulle' y de otros navíos de la Armada griega. Mientras tanto, en España se sigue discutiendo si su despliegue es legal o no.

El Gobierno lo tienen claro. "Evidentemente ajustamos todas nuestras decisiones a la legalidad nacional", afirmaba este viernes Pedro Sánchez.

No obstante, desde el PP cuestionan la legalidad del envío. Su vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, recordaba este viernes la Ley de Defensa Nacional, más concretamente su artículo 17 que dice: "Para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional, el Gobierno realizará una consulta previa y recabará la autorización del Congreso de los Diputados".

Una ley que al referirse a "ordenar operaciones" y al relacionarlas con "la defensa de España", se abre a interpretaciones. "Es una misión europea, formada por socios europeos en apoyo a un país europeo", defiende Félix Bolaños.

Porque desde el Ejecutivo consideran que defender la frontera europea es defender la española mientras se critica una nueva negativa del PP. "Practican el noismo. Dicen siempre que 'no' porque lo propone Pedro Sánchez aunque con ello vayan en contra de los intereses de España", ha afirmado el presidente del Gobierno.

Sin embargo, estas explicaciones no convencen a los 'populares'. La fragata Cristóbal Colón se incorporó el 3 de marzo al Grupo Naval del 'Charles de Gaulle' para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico y ahora ha sido reubicada, lo que para el PP es una nueva misión.

"Una nueva misión tenga que contar con la autorización o la ratificación del Congreso", apunta Cuca Gamarra. Pero, de nuevo, el Gobierno ha negado que sea una misión nueva asegurando que se trata del "cambio de ubicación de una fragata ya desplegada".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump amenaza a Irán con una "destrucción total": "Han pasado de ser el matón al perdedor de Oriente Medio"
  2. Sánchez lleva de campaña su "no a la guerra" y carga contra PP y Vox por apoyar a Trump: "Es fácil ser belicoso a cuenta de los demás"
  3. 'Furia Épica' del precio del petróleo: el crudo se dispara ante el bloqueo de Ormuz y la promesa incumplida de Trump
  4. Búsqueda por tierra, agua y aire: un helicóptero y perros para hallar al conductor desaparecido en el río Mogent
  5. Elena, una de las mujeres trabajadoras que hacen historia siendo cantera: "Este trabajo no tiene género"
  6. Ceses, expulsiones, traiciones y despechos: el clima más tenso al que se enfrenta Vox hasta la fecha