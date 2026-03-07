Una derrota marcada por el peloteo fallido a Vox: la desesperación del PP tras el "no" a Guardiola en Extremadura

El contexto La formación ultraderechista tumbaba este viernes la segunda votación para investir a la líder 'popular' como presidenta de la Junta dejando una estampa de frustración y lágrimas protagonizada por su principal dirigente.

Vox ha impedido la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura, dejando a la comunidad al borde de nuevas elecciones. En la segunda votación, Guardiola necesitaba mayoría simple, pero Vox ya había anunciado su negativa a apoyarla. La líder del PP, entre lágrimas, no buscó culpables, aunque previamente había intentado alabar a Vox para conseguir su respaldo. A pesar de sus cambios de discurso, los líderes de Vox criticaron su falta de coherencia. Con menos de dos meses para lograr el apoyo de Vox, el foco se centra ahora en el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la narrativa política que busca culpar a Vox de la situación.

Vox tumbaba este viernes la segunda votación para investir a María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura dejando de nuevo a la comunidad al borde de la repetición electoral y una estampa de total desesperación y lágrimas protagonizada por la líder 'popular'.

Pese a haberlo intentado, Guardiola se enfrentaba a un nuevo "no" en esta segunda votación, en la que la candidata necesitaba la mayoría simple de la Asamblea de Extremadura para ser investida presidenta. Pero Vox ya había avisado que ni se abstendría ni votaría a favor de la investidura.

Así, la 'popular' dejaba la imagen de una presidenta en funciones entre lágrimas que no ha conseguido ser investida y que no quiso "buscar culpables". Eso sí, este varapalo viene precedido de unas intensas jornadas en las que alabar el trabajo de Vox ha protagonizado sus intervenciones.

"Señorías de Vox, cuando trabajamos juntos Extremadura avanzó", decía Guardiola este miércoles. Aquellos a los que jamás dejaría entrar en el Gobierno, o eso decía antes de dejarlos pasar: "No puedo dejar entrar en Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista".

De esta manera, la extremeña se ha descubierto contradiciendo sus propios principios y ha cambiado radicalmente su discurso en diferentes ocasiones. Hace unos días aseguraba que no le avergonzaba pactar con Vox, sin embargo, meses atrás hablaba de "un tufo machista" que Abascal podría "dejar en su casa".

Ahora, el feminismo que defiende "es el feminismo que defiende Vox". Llegar al poder significaba volver a seducirlos, pese a que en 2023 sostuviera que desde Vox se deshumanizaba a los inmigrantes, ahora habla de la necesidad de una inmigración "legal y ordenada" en la comunidad.

No obstante, quizás han sido los repetidos cambios los que han ocasionado el problema principal. El líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, indicaba este miércoles que ellos no cambian "de discurso cada tres días y el de en medio".

Mientras, el tiempo corre para Guardiola, que tiene menos de dos meses para conseguir el beneplácito de Vox y quien no se plantea "dar un paso a un lado". Pero resulta que el problema ahora no es tanto ella, sino el presidente 'popular', Alberto Núñez Feijóo.

"Génova 13 está empeñada en estos momentos en construir un relato político que culpabilice a Vox de la falta de acuerdo", señaló Santiago Abascal. Unas palabras que parecen dejar el futuro de los extremeños y unas posibles nuevas elecciones en las manos de la dirigencia nacional.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.