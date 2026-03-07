Redondo critica la postura del PP con las mujeres: "Nos quieren borrar del mapa, en las casas, pero no vamos a consentirlo"

Los detalles La ministra ha denunciado desde un mitin en Soria los "pactos de la vergüenza" del Partido Popular "con la extrema derecha, donde la moneda de cambio han sido las políticas feministas".

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha mostrado muy crítica con el PP por su postura sobre el feminismo en Castilla y León, señalando que "nunca ha votado a favor de una ley de igualdad" y que "siempre han estado en contra de todas las leyes de avance feminista".

En un acto de campaña electoral del PSOE en Soria, Redondo ha denunciado que el Partido Popular "se alía con la extrema derecha negacionista" que quiere devolver a las mujeres al pasado, "al ámbito privado". Sin embargo, ha advertido: "De ahí hemos salido para no volver; no estamos dispuestas a volver al pasado y queremos ser iguales en oportunidades y en derechos".

Así, la ministra ha asegurado que "esta legislatura de la vergüenza del PP aliado con la extrema derecha ahora termina", tras unos "pactos de la vergüenza donde la moneda de cambio han sido las políticas feministas". "Las mujeres hemos sido la moneda de cambio", ha criticado Redondo, quien ha subrayado que "empezaron la legislatura limitando el derecho al aborto y haciendo que las mujeres escucharan el latido fetal para amedrentarlas".

Además, la líder del Ministerio de Igualdad ha señalado que "escondieron la ley contra la violencia de género, que lleva en el cajón de la vergüenza años" y que Castilla y León es "la única comunidad que no tiene una ley propia LGTBI", al tiempo que ha destacado que "han reducido enormemente los Presupuestos en materia de Igualdad y han suprimido todas las instituciones de Igualdad".

"Nos quieren borrar del mapa, nos quieren en el ámbito privado, en las casas, pero les decimos alto y claro que ya no, que el pasado no puede avanzar sobre nosotras, el pasado no va a volver. No vamos a consentirlo", ha advertido al respecto, tras lo que ha defendido que "40 años" de Gobierno del PP "son demasiados" y que es momento de "levantar las persianas y airear las alfombras".

De esta forma, la socialista ha expresado que necesitan "el último esfuerzo para avanzar hacia el futuro". "Tenemos el mejor equipo, un proyecto ilusionante feminista y al mejor candidato", ha asegurado la ministra, quien cree que el PSOE va a "ganar las elecciones del 15 de marzo". "Carlos va a ser el presidente de todas y todos, el presidente que necesitamos", ha manifestado, a lo que ha añadido que Carlos Martínez, el candidato del PSOE a presidir la Junta de Castilla y León "representa el futuro".

"El feminismo es pacifismo y el futuro se consigue con paz, con dignidad, con derechos y como dice nuestro lema del 8M 'Que el pasado no avance'. El pasado ya lo conocemos perfectamente (...) y el pasado supone despoblación, especialmente para las mujeres en el ámbito rural", ha lamentado Redondo, quien ha querido "agradecer a todas esas mujeres del ámbito rural que han decidido quedarse".

"Quiero agradecer a las concejalas, alcaldesas, a las representantes públicas que han decidido quedarse y dar la batalla feminista por un mundo mejor, también en el entorno rural, uno justo, un mundo de derechos", ha expresado la ministra, quien cree que "todas ellas merecen el respeto".

Sánchez: "La causa feminista no va contra nadie"

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha hablado sobre feminismo en la víspera del 8M, afirmado que es "una de las guías fundamentales de acción del Gobierno socialista". "La gran transformación que ha vivido España en los últimos 50 años ha sido la revolución silenciosa del feminismo de las mujeres de nuestro país", ha defendido.

Así, "a las puertas del 8M", ha querido dejar claro que "hay muchos hombres" que están con las mujeres y que también se consideran feministas. "La causa feminista no es una causa que vaya contra nadie, sino a favor de los derechos humano, de las mujeres en Irán, Afganistán o las mujeres de Castilla y León y toda España que sufren violencia de género", ha concluido.

