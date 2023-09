El líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que su formación va a presentar en el Senado una iniciativa "para acabar con las traducciones". Unas declaraciones que llegan el mismo día en el que el Pleno del Congreso ha dado vía libre a la tramitación de la reforma del Reglamento de la Cámara para permitir el uso de las lenguas cooficiales.PP, Voxy UPN han votado en contra.

Ahora, la extrema derecha se dirige directamente al Partido Popular: "En el Congreso, la mayoría golpista se ha impuesto por la mínima, pero esa mayoría golpista es una minoría en el Senado. Esperamos que el PP apoye una iniciativa en esa cámara para que al menos haya una cámara en España en la que todos los españoles puedan entenderse".

Así se ha pronunciado el líder de Vox en declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara Baja, donde ha dicho haber vivido una "mascarada". Asegura Abascal que en el "templo de la palabra" se han utilizado las lenguas "no para no comunicarse, sino para no entenderse y para generar división".

Los de Abascal no han escatimado en escenografía a la hora de dejar claro su rechazo al uso de las lenguas cooficiales y han abandonado el pleno, dejando sus petacas en la mesa de Pedro Sánchez. "Hemos devuelto a la mayoría golpista los pinganillos del odio que pretenden que no nos entendamos y que pretenden dividirnos". "Nos gustaría habérselos echado a Sánchez en la cara,que es el responsable de comprometer la convivencia", ha dicho Abascal, mencionando la ausencia del presidente del Gobierno en funciones.

En este contexto, el líder ultraderechista ha asegurado que estudiarán las acciones pertinentes ante "el flagrante incumplimiento de la legalidad por parte de la Mesa de la Cámara, que además ha comprometido el uso de dinero público".

Por otro lado, Abascal, ha arremetido contra el portavoz del PP y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper, por utilizar el euskera en algunos momentos de su intervención para oponerse al uso de las lenguas cooficiales, después de afirmar que los 'populares' no las utilizarían para "no hacer el canelo".

"Me ha sorprendido que se llame canelo a sí mismo, porque precisamente ayer dijo que el uso de las lenguas regionales en esta cámara sería como hacer el canelo y que ellos no iban a hacerlo", ha indicado Abascal en declaraciones a los medios .