Vox rechaza medidas contra las altas temperaturas en las aulas de Palma tras el verano más cálido de su historia: "Siempre ha hecho calor"

Los detalles El concejal Luis Acosta sostiene que Vox cree "en la cultura del esfuerzo" y que no considera que "cualquier incomodidad deba convertirse en una situación excepcional que justifique nuevas inversiones millonarias".

El debate sobre cómo enfrentar las altas temperaturas en las aulas ha llegado al Ayuntamiento de Palma. Vox, representado por el concejal Luis Acosta, ha votado en contra de las medidas propuestas, argumentando que el calor en Mallorca no es un fenómeno nuevo y apelando a la "cultura del esfuerzo". Sin embargo, los datos meteorológicos indican que el contexto actual es excepcional. Según la AEMET, el verano de 2026 ha sido el más cálido en España, con temperaturas medias de 24,5 grados, 2,4 grados por encima del promedio histórico. Además, Baleares ha registrado siete días con temperaturas de 40 grados o más, un récord en 30 años.

El debate sobre cómo combatir las altas temperaturas en las aulas ha llegado al Ayuntamiento de Palma. Vox ha votado en contra de las medidas planteadas para hacer frente al calor en los centros educativos y su concejal Luis Acosta ha defendido la postura de la formación apelando a una situación que, según sostiene, no es nueva.

"Parece que en Palma acabamos de descubrir que al inicio y al final del curso hace calor. Siempre ha hecho calor en Mallorca durante esas fechas. No estamos ante un fenómeno nuevo", ha afirmado Acosta. El concejal ha añadido que Vox cree "en la cultura del esfuerzo" y que no considera que "cualquier incomodidad deba convertirse en una situación excepcional que justifique nuevas inversiones millonarias".

Sin embargo, los datos meteorológicos muestran que el contexto actual de temperaturas extremas sí está marcando registros excepcionales. El verano de 2026 ha sido el más cálido de la serie histórica en España, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), con una temperatura media de 24,5 grados, 2,4 grados por encima del promedio del periodo 1991-2020.

El dato cobra especial relevancia al hablar de los últimos días del curso y el inicio del siguiente, cuando las aulas pueden coincidir con episodios de temperaturas muy elevadas. El calor, por tanto, no es un fenómeno nuevo en Mallorca, pero la frecuencia y la intensidad de los episodios extremos sí están alcanzando valores inéditos en los últimos años.

Son siete días de récord de los últimos 30 años. Es decir, en los últimos 30 años nunca habíamos tenido siete días a 40 grados o más en Baleares. Pero, además, el año pasado solo hubo dos y el anterior hubo cinco.

De hecho, la boya de Sa Dragonera ha sufrido un récord de 33 grados del agua del mar este verano, el más cálido de la historia de Baleares y de España.

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