Pablo Montesinos reflexiona sobre Ceuta y asegura que "habrá un momento en que Pedro Sánchez tendrá que alzar la voz contra Marruecos"

Pablo Montesinos analiza las palabras de Gabriel Rufián en Salvados donde asegura a Gonzo que el Gobierno está "mintiendo" sobre el papel de Marruecos. El periodista asegura que la crítica del diputado de ERC es "coherente y razonable".

Gabriel Rufián es el protagonista del programa de Salvados que emitirá laSexta el próximo domingo. En su entrevista con Gonzo, el diputado de ERC en el Congreso de los Diputados abordará diversas cuestiones, entre ellas la crisis de Ceuta.

Más Vale Tarde analiza un adelanto del programa, en el que Rufián asegura que el Gobierno está "mintiendo" sobre el papel de Marruecos en la entrada masiva "como el PP con el 11M". En su opinión, fue "una agresión externa por parte de un Estado que, de forma recurrente, utiliza a su gente, les da igual que mueran en el mar, para desestabilizar a un país".

Pablo Montesinos analiza las declaraciones de Rufián y recuerda que el propio Sánchez "cuando fue a Ceuta reconoció que hubo una agresión de nuestras fronteras". Sin embargo, apunta que "van a hacer dos meses y no hay normalidad en Ceuta".

Por ello, considera que la crítica de Rufián "es coherente y razonable" y afirma que "habrá un momento en que Pedro Sánchez tendrá que alzar la voz contra Marruecos".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.