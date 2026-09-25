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Han presentado una denuncia

Renfe desvela un ciberataque con origen en Adif: los atacantes acceden a nombres de usuarios y direcciones de correo electrónico

El contexto La reacción ante el ataque fue "inmediata": se activaron los protocolos de respuesta, se aislaron los entornos afectados y se desplegaron medidas extraordinarias de protección con el apoyo de especialistas independientes en ciberseguridad.

Un AVE circula por la vía. Un AVE circula por la vía.Agencia EFE
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Renfe ha sufrido un incidente de ciberseguridad cuyo origen sitúa en los servidores del gestor de la infraestructura ferroviaria Adif, que habían sido atacados previamente, en los que los piratas pudieron obtener información "limitada" de usuarios, sobre todo nombres y direcciones de correo electrónico, y que no ha afectado a la prestación del servicio de ferrocarril.

Según explica la ferroviaria pública en una nota, la investigación apunta a que los atacantes pudieron acceder a información limitada de usuarios, consistente principalmente en nombres y direcciones de correo electrónico. Por el momento, y con la información disponible actualmente, no se han identificado evidencias concluyentes de que dicha información haya sido divulgada públicamente, se añade.

Tampoco hay evidencias de acceso a datos bancarios, financieros, medios de pago, DNIs u otra información especialmente sensible. Según los indicios técnicos disponibles, los sistemas de Renfe que mantenían interconexión con los sistemas de Adif fueron atacados aunque su reacción fue "inmediata".

Así, asegura, se activaron los protocolos de respuesta, se aislaron los entornos afectados y se desplegaron medidas extraordinarias de protección con el apoyo de especialistas independientes en ciberseguridad. Este incidente se produce tras varias semanas de intentos continuados de ataque contra los sistemas de Renfe, que habían sido detectados y bloqueados con éxito gracias a los mecanismos de protección desplegados por la compañía.

Fuentes de Adif han explicado que este jueves a última hora, la compañía detectó una actividad inusual en los sistemas y que sus herramientas de ciberseguridad estuvieron trabajando contener la actividad, haciendo frente a ataques y limitando sus posibles efectos. Ninguna aplicación ni sistema relacionado con la explotación ferroviaria se ha visto afectado, aclaran las fuentes, que añaden que la circulación ferroviaria está garantizada y se desarrolla en condiciones de normalidad.

Con toda la información recabada Adif ha presentado la correspondiente denuncia, además de poner toda la información a disposición del Centro Criptológico Nacional (CCN). Esta información se ha trasladado a las empresas y proveedores que hayan podido verse afectados. Adif señala que trabaja con proveedores tecnológicos nacionales e internacionales de primer nivel. Como consecuencia de este ataque, su web no ha estado operativa esta tarde, pero sí lo está la de Renfe.

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