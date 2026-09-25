Feijóo rechaza actuar tras el desahucio de Maricarmen mientras el Gobierno ultima el decreto con tres medidas clave ya acordadas

Los detalles El Ejecutivo prevé llevar el decreto de vivienda al Consejo de Ministros del próximo martes después de que Junts se haya abierto a apoyarlo, aunque algunas de las peticiones de los independentistas chocan con la postura de Sumar.

Tres días después del desahucio de Maricarmen, de 87 años, España sigue impactada y las calles claman por soluciones para evitar que se repitan casos similares. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado el suceso como "descorazonador" y propone liberalizar el suelo y construir más de un millón de viviendas para reducir precios. Mientras tanto, el Gobierno negocia un decreto de vivienda con sus socios, con la esperanza de aprobarlo pronto. Junts ha suavizado su postura y ahora considera vetar la venta de propiedades a fondos buitre, pero pide exenciones fiscales para propietarios. Sumar exige protección para inquilinos, congelación de alquileres y restricciones al uso especulativo de viviendas. El partido minoritario del Gobierno solicita la expropiación del piso de Maricarmen, aunque el PSOE se muestra reacio a esta medida.

Tres días después, España sigue conmocionada por el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue expulsada de la casa en la que ha vivido siete décadas en Madrid. Las calles son un clamor pidiendo que su caso no se repita y que se ponga freno a los más de 25.000 lanzamientos que hay cada año en el país.

Sin embargo, la política sigue sin dar una solución clara al problema de la vivienda. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha definido como "descorazonador" el caso de Maricarmen y ha prometido no hacer "demagogia" al respecto. "Utilizar a Maricarmen para hacer política es algo que no voy a hacer, para eso ya está el Gobierno", ha asegurado el jefe de la oposición.

Y es que Feijóo no busca hacer política en ninguno de los sentidos con este tema. El máximo responsable del PP ha insistido en la idea de la liberalización del suelo y la construcción masiva de inmuebles, ya que, para él, la cuestión de la vivienda "solo se puede solucionar construyendo más de un millón de viviendas nuevas". "Solo así podemos rebajar los precios de la vivienda", ha añadido en declaraciones a periodistas después de la clausura en Madrid del Campus FAES junto al expresidente del Gobierno y de su partido José María Aznar.

Por su parte, el Gobierno ya está negociando con sus socios el decreto de vivienda que quiere llevar al Consejo de Ministros el próximo martes. Tiene tan solo cuatro días para poner de acuerdo a todos los partidos que permitieron la reelección de Pedro Sánchez, desde Podemos hasta Junts.

Sin embargo, y pese a que este mismo decreto ya fracasó este mismo verano, esta vez tiene más opciones de salir adelante, ya que el clamor social es evidente y es probable que ninguno de los partidos quiera pasar a la historia como el que permitió que la imagen de Maricarmen se repitiese.

Precisamente ese temor ha hecho que Junts haya matizado su postura en las últimas horas. Por primera vez, el partido de Carles Puigdemont se ha abierto a vetar la compra de viviendas a los fondos buitre. Eso sí, a cambio piden exenciones fiscales para los propietarios, lo cual podría convertirse en el nuevo motivo de conflicto con los socios a la izquierda del PSOE.

Por su parte, Sumar pone sobre la mesa tres puntos ineludibles: protección para los inquilinos contra los desahucios, la congelación de los alquileres y la restricción del uso especulativo de la vivienda.

En paralelo, el partido minoritario del Gobierno ha reclamado al PSOE la expropiación del piso en el que, hasta este miércoles, vivía Maricarmen, con el fin de que regrese a su casa. "Por motivos de utilidad social se puede proceder a la expropiación", ha asegurado este viernes el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Sin embargo, el PSOE no acaba de ver la medida. "No soy partidarios de fórmulas de 'exprópiese', que no tienen encaje claro en la Constitución", ha respondido el titular de Justicia, Félix Bolaños.

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