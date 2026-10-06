Vox pide la declaración como testigo de Pedro Sánchez en la causa de las cloacas del PSOE

Los detalles Junto al presidente Sánchez, el partido ultra pide que declaren David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo. Su petición central es extender la investigación a las personas que habrían resultado beneficiadas por las presuntas actuaciones contra la magistrada Beatriz Biedma.

Vox ha solicitado a la Audiencia Nacional investigar a quién beneficiaban las presuntas maniobras contra la jueza Beatriz Biedma, ampliando su querella para incluir el delito de proposición para el homicidio o asesinato. La formación pide que declaren como testigos Pedro Sánchez, su hermano David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo. Vox sostiene que las actuaciones buscaban apartar a Biedma de la causa contra David Sánchez Pérez-Castejón, beneficiando a personas vinculadas con el PSOE. Además, se ha señalado a Cintia Rocho, líder del clan de Los Rochos, que identificó a Sáenz de Tejada como quien facilitó datos personales de la jueza. Vox también amplía la calificación de revelación de secretos y mantiene otros delitos como coacciones y tráfico de influencias.

Vox ha solicitado a la Audiencia Nacional que investigue a quién beneficiaban las presuntas maniobras contra la jueza Biedma y ha ampliado su querella incluyendo el delito de proposición para el homicidio o asesinato. La formación de ultraderecha pide que declaren como testigos Pedro Sánchez, David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo.

Ejerciendo la acusación popular, los de Santiago Abascal han presentado ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional la ampliación de la querella interpuesta el 21 de septiembre de 2026. Su petición central es extender la investigación a las personas que habrían resultado beneficiadas por las presuntas actuaciones contra la magistrada Beatriz Biedma, que el escrito sitúa dirigidas a apartarla de la causa contra David Sánchez Pérez-Castejón.

Según el escrito, los tres querellados actuaban de forma concertada para obtener un beneficio que excedía su propio ámbito personal, dirigido a personas vinculadas con el PSOE y, de forma personal, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: en concreto, su hermano David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo. Vox cita un informe de la UCO recogido por la prensa según el cual el grupo se habría servido de Sáenz de Tejada para desestabilizar la causa contra David Sánchez.

La ampliación recoge informaciones publicadas tras la querella. Entre ellas, la declaración como testigo ante la UCO de Cintia Rocho, señalada como líder del clan de Los Rochos, que habría identificado a Sáenz de Tejada como quien le facilitó datos personales de la magistrada y que afirmó que se le pidió "eliminarla". También vídeos en los que Sáenz de Tejada aseguraba conocer el colegio de los hijos de la jueza.

Además del nuevo delito, Vox amplía la calificación de revelación de secretos (art. 197.3 CP) y mantiene los de atentado contra la autoridad judicial, coacciones, tráfico de influencias y organización o grupo criminal.

Entre las nuevas diligencias, Vox solicita la declaración como testigos de Pedro Sánchez, David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, y la ampliación de la de Cintia Rocho y de otro integrante del clan. También piden la identificación de la segunda persona que, presentándose como abogado, participó en el contacto con el clan. Así como que la UCO remita las grabaciones de esas conversaciones, sus informes sobre el canal de YouTube y la imagen de la libreta de Leire Díez con la anotación de 25 de marzo de 2025.

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