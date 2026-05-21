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Gobierno en Andalucía

Vox no pedirá la Presidencia del Parlamento andaluz y Juanma Moreno rechaza plantear pactos

Los detalles El líder de Vox Andalucía, Manuel Gavira, insiste en que no quiere hablar de sillones tras los resultados electorales del 17M.

Manuel Gavira, líder de Vox en Andalucía, y Santiago Abascal, durante un acto de campaña en MarbellaManuel Gavira, líder de Vox en Andalucía, y Santiago Abascal, durante un acto de campaña en MarbellaEuropa Press
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Mientras Juanma Moreno mantiene su intención de gobernar en solitario pese a no haber conseguido la mayoría absoluta en Andalucía, Vox ya le está tendiendo la mano para facilitar la investidura del 'popular'. Aunque el líder de Vox Andalucía, Manuel Gavira, evita hablar sobre el reparto de sillones, laSexta ha confirmado que la formación de ultraderecha no va a pedir, al menos de momento, la Presidencia del Parlamento andaluz.

Vox espera lograr en Andalucía pactos de gobierno similares a los que ha firmado en Aragón, Extremadura y Castilla y León. Quiere que Moreno Bonilla asuma sus postulados, como la polémica prioridad nacional, aunque Gavira ha advertido que su formación "no va a regalar la investidura a nadie".

En las elecciones de este pasado domingo 17 de mayo, Juanma Moreno se quedó a dos escaños de su ansiada mayoría absoluta, lo que volvió a convertir a Vox en la llave de la gobernabilidad. La segunda fuerza, el PSOE, ya ha adelantado su rechazo a apoyar su investidura, a pesar de que superó el 41% de los votos.

Por su parte, Juanma Moreno ha pedido al resto de partidos "reflexionar sobre cuáles han sido nuestros números" y "actuar" en función de eso. Sin mencionar a la formación de Santiago Abascal, también ha insistido estos días en que su "victoria el domingo es clara y rotunda".

"Se supone que somos los preferidos de los andaluces, a casi 20 puntos de los socialistas y a casi 30 puntos de Vox. En las ocho provincias hemos ganado ampliamente", ha pronunciado el 'popular', que ha reivindicado su victoria pese a no haber obtenido la mayoría absoluta.

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