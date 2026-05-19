Juanma Moreno sigue sin hablar con Vox: reclama gobernar en solitario mientras los ultras se niegan a "regalar sus votos"

¿Qué ha dicho? Juanma Moreno ha querido dejar las cosas claras. Asegura que lo que él "reclama" es que "quien ha tenido una contundente mayoría y un respaldo mayoritario de los andaluces, gobierne en solitario".

Tras las elecciones del 17M en Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, candidato del PP, ganó pero sin mayoría absoluta, quedándose a dos escaños de gobernar en solitario. Ahora, el PP debe dialogar con Vox, pero Moreno admite que aún no ha hablado con ellos. Vox, a través de su portavoz Pepa Millán, ha dejado claro que no regalarán sus votos ni seguirán las indicaciones de Moreno Bonilla. Moreno insiste en que, con un respaldo mayoritario, debería gobernar solo. Vox responde recordando que Moreno había mencionado la necesidad de negociar durante la campaña.

Tras la celebración de las elecciones para la Junta de Andalucía del pasado 17M, tras la victoria, aunque sin mayoría absoluta, del candidato del PP Juan Manuel Moreno Bonilla, ahora toca hablar de la formación del gobierno andaluz. Recordemos que el PP se ha quedado a dos escaños de la ansiada absoluta para gobernar completamente solos. Tienen que dialogar con los ultras de Santiago Abascal, pero este martes, Juanma Moreno ha admitido que todavía no ha hablado con Vox.

"Todos debemos reflexionar sobre cuáles han sido nuestros números y, en función de esos números, actuar", ha asegurado este martes el ganador de las elecciones del 17M en la 'COPE'. Y Vox no ha tardado en responder. "Nosotros no nos presentamos en Andalucía para regalar nuestros votos y para hacer lo que el señor Moreno Bonilla quiera", ha sentenciado Pepa Millán, la portavoz de la formación de extrema derecha en el Congreso de los Diputados.

Ante ello, Juanma Moreno ha querido dejar las cosas claras. Asegura que lo que él "reclama" es que "quién ha tenido una contundente mayoría y un respaldo mayoritario de los andaluces, gobierne en solitario".

Porque no ha dudado en recordar que "es verdad" que al PP andaluz le han "faltado dos diputados para la mayoría, a pesar de subir 150.000 votos, pero somos los favoritos de los ciudadanos de Andalucía".

Y Vox le ha contestado de nuevo. Le recuerdan que durante la campaña electoral dijo que habría que negociar en Andalucía. Avisan de que van a trabajar para "hacer valer el apoyo popular que Vox ha obtenido en Andalucía".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido