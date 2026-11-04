Feijóo carga contra el "teatrillo" de Puente y pide la cabeza de Sánchez: "Mazón se fue" (un año después)

El contexto Mazón presentó su dimisión el 3 de noviembre de 2025, 370 días después de la catástrofe. Más de un año que supuso una eternidad para las víctimas y sus familiares. Pero para Feijóo, el caso de Puente y Mazón "no tiene un mínimo de comparación".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado duramente al exministro de Transportes, Óscar Puente, tras su dimisión por el accidente ferroviario de Urda, que dejó 69 muertos. Feijóo considera que Puente ha tardado demasiado en dimitir, calificando su salida como un "teatrillo" y cuestionando su sinceridad al afirmar que no podía continuar tras dos accidentes que causaron 115 muertes. Según Feijóo, Puente dimitió por motivos políticos y no por responsabilidad. Comparó este caso con el del expresident Carlos Mazón, afirmando que no hay comparación posible, ya que Mazón dimitió antes. Feijóo responsabiliza a Pedro Sánchez por mantener a Puente y otros colaboradores en sus cargos.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este miércoles contra el ahora exministro de Transportes, Óscar Puente, quien este martes dimitió tras el accidente ferroviario de Urda de la semana pasada donde murieron 69 personas.

Tras una semana pidiendo su cabeza, ahora Feijóo ha criticado que la noticia sea que "Puente no haya dimitido hasta ahora, 10 meses arrastrando el accidente de Adamuz y ahora 10 días mintiendo". Para el 'popular', la dimisión de Puente de este martes no es más que un "teatrillo" y "una forma indigna de irse" en el que dijo en "prime time que se va".

Feijóo no cree a Puente cuando dice que, tras dos accidentes de esta magnitud, en los cuales 115 personas han muerto, no puede seguir al frente del Ministerio. Según el líder 'popular', en cambio, el socialista ha dimitido por "las encuestas" y "el trabajo de campo de Tezanos", el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

"Pero Puente se va y Sánchez se queda. Se quedan los huérfanos, los viudos. Se queda un sistema ferroviario que ha quebrado la confianza de nuestro país. Mire los hombres fuertes de Sánchez: Ábalos, Cerdán, Zapatero y Puente. Son los cuatro grandes que han acompañado a Sánchez, parece que ahora se queda solo", ha señalado.

Además, al ser preguntado por el caso del expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, quien estuvo desaparecido en lo peor de la DANA de Valencia de 2024, donde 234 personas perdieron la vida, Feijóo ha asegurado que esto no tiene nada que ver. Es más, para el líder del PP "no tiene un mínimo de comparación".

"En el asunto de Mazón en una semana se fue la consejera responsable. Puente lleva 10 meses. Mazón se fue, Sánchez no se ha ido. No tiene un mínimo de comparación", ha defendido Feijóo.

"Ayer nos dijo que al minuto había decidido dimitir, ¿por qué mienten tanto? El responsable de Ábalos, Cerdán y Puente es Sánchez, el que acaba de decir que por dignidad hay que tomar responsabilidades políticas. Hay que dimitirlo el 29N", ha sentenciado.

Lo cierto es que Mazón presentó su dimisión el 3 de noviembre de 2025, 370 días después de la catástrofe. Más de un año que supuso una eternidad para las víctimas y sus familiares. Pero para Feijóo, el caso de Puente y Mazón "no tiene un mínimo de comparación".

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