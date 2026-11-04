Qué suponen los resultados de las 'midterms' para Donald Trump: "No quiero estar dos años vetando"

La oleada azul no es una gran sorpresa. Era lo que las encuestas auguraban. ¿Pero qué supone para Donald Trump perder el control de la Cámara de Representantes y del Senado en Estados Unidos?

Las encuestas ya adelantaban que lo que ocurriría el 3 de noviembre en Estados Unidos sería una fuerte oleada de color azul. El Partido Demócrata ha arrebatado al Republicano el control del Congreso, un durísimo revés para Donald Trump, que recibe con estos resultados el claro mensaje de que sus políticas no convencen a su país. Los pronósticos apuntaban a los demócratas como vencedores, no quizás con la fuerza con la que se ha convertido en realidad, pero era un escenario que muchos ya esperaban. ¿Pero qué supone realmente esto para el presidente de Estados Unidos?

Porque las 'midterms', aun siendo elecciones generales, no cambian al presidente. Cambian la composición de la Cámara de Representantes, de un tercio del Senado y en esta ocasión, además, de la gobernación en 36 estados. Pero Trump seguirá ahí, con más o menos poder. Durante los últimos días ya advirtió de que tiraría de veto presidencial para todo lo que le convenga, algo que también ha hecho esta misma noche (ya mañana en España), publicando una fotografía en su red social en la que se veía la clásica gorra roja con el logo de MAGA (Make America Great Again) pero con la palabra VETO en su lugar.

Uno de los comentarios publicados por Donald Trump durante las 'midterms'

Lo primero que significan estas elecciones es la caída de su popularidad: el voto de castigo ha dominado hasta el punto de que haya perdido varios territorios históricamente republicanos. James Talarico se ha convertido en el primer senador demócrata en Texas desde hace casi 40 años; el demócrata Adam Hamilton arrebató un escaño en la cámara alta en Kansas, otro estado clave para el control del Senado que no elegía senador demócrata desde 1932.

Este resultado supone una serie de limitaciones al poder del presidente: los demócratas, controlando el Congreso, pueden paralizar la agenda legislativa de Trump. Para aprobar las leyes del republicano tendrían que negociarse concesiones importantes. Hay que recordar que incluso con la mayoría republicana en el Congreso de Estados Unidos durante estos dos años, algunos de los proyectos legislativos del presidente no han podido ser promulgados.

El presidente se enfrenta a la posibilidad de recibir proyectos de ley impulsados por el Partido Demócrata, pero al ser necesaria su firma es probable que recurra el veto presidencial para tumbarlos. Él mismo reconoció en la CBS el día de las 'midterms', antes del cierre de las urnas, que históricamente el presidente utiliza el veto "durante un par de meses" hasta que la oposición se sienta para tratar de llegar a acuerdos.

"No quiero estar simplemente ahí sentado durante dos años vetando todo", aseguró la noche electoral en una llamada telefónica con 'Politico'. Con este resultado, el Partido Demócrata puede detener los proyectos de renovación no autorizados por Trump en Washington y privar de fondos a las agencias gubernamentales, al tiempo que destinan recursos a aquellas a las que él les había retirado la financiación. De hecho, aunque el presidente, como 'commander-in-chief' tiene potestad de declarar la guerra, los demócratas pueden retirar la financiación de la guerra de Trump contra Irán, lo que supondría la retirada del Ejército de Estados Unidos de Oriente Medio.

En el Senado, también pueden bloquear los nombramientos de alto nivel que Trump pretenda realizar durante sus dos últimos años de mandato, incluidos los cargos en el Tribunal Supremo. Aun así, el cargo de presidente de Estados Unidos aún ostenta un significativo poder, algo que se suma a la tendencia de Trump de mostrar escaso respeto a las limitaciones oficiales a sus poderes.

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