El BOE publica el cese de Mazón: el Gobierno omite el habitual agradecimiento a "los servicios prestados"

¿Por qué es importante? Normalmente, por formalismo, siempre se incluye esa expresión cuando se publica el cese de un presidente. Esta vez no, por decisión del Gobierno, que expresa así su rechazo a la gestión de Mazón.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, al finalizar su comparecencia en la que ha anunciado que dimitirá al frente del Gobierno valenciano. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, al finalizar su comparecencia en la que ha anunciado que dimitirá al frente del Gobierno valenciano. Agencia EFE
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes "el cese, a petición propia, de don Carlos Mazón Guixot como President de la Generalitat Valenciana". Lo hace, sin embargo, omitiendo la expresión "agradeciendo los servicios prestados", que normalmente se incluye siempre, por puro formalismo, cada vez que se publica el cese de un presidente.

Pero no esta vez, por decisión expresa del Gobierno, que traslada así el malestar y el rechazo del Ejecutivo hacia la gestión de Mazón. La retirada de esa fórmula es poco habitual, pero no inédita, porque el Gobierno de Mariano Rajoy tampoco la incluyó con el cese de Artur Mas ni con el de Carles Puigdemont.

La publicación del cese de Mazón en el BOE, un decreto con fecha del 5 de noviembre y firmado por Pedro Sánchez y el rey Felipe VI, llega días después de que el president valenciano anunciara su salida el pasado lunes, aunque sin utilizar la palabra "dimisión", culpando al Gobierno central y presentándose él como una víctima.

Un anuncio que llegaba tras el primer aniversario de la DANAque dejó 229 víctimas mortales en Valencia el 29 de octubre de 2024, cuando el president pasó la tarde alargando la sobremesa en 'El Ventorro' mientras los valencianos se ahogaban, y después del funeral de Estado, donde los familiares de las víctimas le abuchearon y clamaron pidiendo su dimisión. Mazón, que no convocó elecciones, de momento sigue en funciones, mientras el PP y Vox negocian su relevo.

Las 6 de laSexta

