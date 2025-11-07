Agentes de inmigración detienen a un hombre frente a su hija de un año en Los Ángeles y la dejan sola en el coche: sin piedad incluso con niños

Los detalles Agentes armados y con pasamontañas se la llevaron mientras eran increpados por personas que presenciaron los hechos.

La brutalidad de los agentes del ICE en Estados Unidos sigue siendo evidente, incluso cuando hay niños presentes. En Los Ángeles, un hombre fue arrestado frente a su bebé, Luna, de un año, dejándola sola en el coche mientras los agentes ignoraban la situación. Testigos increparon a los oficiales, quienes se llevaron al detenido sin considerar al menor. Finalmente, la niña fue entregada a su familia, pero su abuela teme que el trauma perdure. Un incidente similar ocurrió en Massachusetts, donde una niña presenció la detención violenta de sus padres. Estos casos reflejan la dura campaña de deportación de la administración Trump.

Los agentes del ICE (Servicio de Inmigración de Estados Unidos) no detienen su brutalidad ni aunque haya niños de por medio. Son muchas las escenas dramáticas que está dejando la campaña de Donald Trump contra los inmigrantes. La última ha sucedido en Los Ángeles, California, cuando han arrestado a un hombre frente a su bebé y después se la han llevado sin dar más explicaciones.

En primer lugar, los agentes han retenido al hombre fuera de su coche en un aparcamiento de Los Ángeles mientras su hija Luna, de solo un año, se ha quedado sola dentro del vehículo. La pequeña miraba la escena desconcertada mientras los agentes del ICE seguían a lo suyo y sin que nadie entrase en el coche para cuidar de la niña.

Al mismo tiempo, un grupo de personas se ha concentrado alrededor y ha comenzado a criticar e increpar a los agentes. "¿Están tratando de llevárselo a él sin el bebé?", ha gritado un hombre. "¡Malditos gilipollas!", ha espetado otra persona.

Una vez se han llevado al detenido, dos agentes armados y con pasamontañas se la han llevado en el coche mientras seguían las protestas contra ellos. "Eso es sí patriótico, ¡pedazo de mierda!", ¿qué vas a hacer, disparar, pedazo de mierda?", han criticado.

Tras este tenso incidente, la niña ha sido entregada a su familia, aunque su abuela asegura que Luna tardará en olvidar todo lo que vivió. "Pienso que le va a afectar porque ella solo mira para todas partes. Su mamá dice que pregunta por su papá", ha declarado María Ávalos, madre del detenido y abuela de la pequeña.

Otro caso en Massachusetts

Por un trauma parecido tuvo que pasar otra niña en Massachusetts. En su caso, vio a un agente agarrar por el cuello a su padre, que empezó a convulsionar. Ella se puso a llorar desconsolada mientras su madre la abraza. Finalmente, su madre también fue detenida y amenazada con llevarse a su hija bajo custodia del Estado.

Es la realidad de la feroz persecución de la administración Trump para deportar a los inmigrantes a toda costa, y que no duda incluso en denigrarles.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.