Sánchez señala que se toma "muy en serio" el bloqueo de Junts y que "merece la pena" seguir con la legislatura

Los detalles El presidente del Gobierno ha insistido en que "merece la pena el esfuerzo" de seguir adelante con la legislatura hasta 2027 aunque Junts haya anunciado el "bloqueo" de todas sus medidas porque "los resultados están ahí".

Pedro Sánchez afronta con seriedad el bloqueo legislativo anunciado por Junts, pero no permitirá que esto le impida completar su mandato hasta 2027. La formación catalana ha registrado enmiendas a todas las leyes propuestas por el Gobierno y planea hacerlo con las futuras, según su portavoz Miriam Nogueras. A pesar de este desafío, Sánchez ha reafirmado su compromiso de seguir adelante con la legislatura, destacando que "merece la pena el esfuerzo". Además, ha asegurado que se presentarán nuevos Presupuestos Generales del Estado y que España continuará avanzando. Sánchez también subrayó la importancia del diálogo y la negociación para alcanzar acuerdos.

Pedro Sánchezse toma "muy en serio"el bloqueo que va a realizar Junts de todas las leyes que proponga el Ejecutivo, pero eso no impedirá que el presidente del Gobierno agote la legislatura hasta 2027 y que siga negociando con el resto de formaciones políticas para poder llegar a acuerdos.

La formación catalana ha continuado esta semana con su pulso al Gobierno y este jueves su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, anunció que habían registrado enmiendas a la totalidad de las leyes que tiene presentadas el Gobierno y que también lo harán con las futuras.

"Las leyes que ha sacado el Gobierno han sido con los votos de Junts, excepto la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que esto lo ha hecho con sus socios de la derecha, a partir de ahora este Gobierno no va a poder legislar", ha afirmado ya este viernes la portavoz catalana en una entrevista para TVE.

No obstante y pese a asegurar que este bloqueo de los catalanes lo recibe "muy en serio", Sánchez ha explicado que seguirá adelante con la legislatura. "Merece la pena el esfuerzo", ha asegurado durante una rueda de prensa en la cumbre de líderes previa a la COP30 celebrada en Brasil en la que destaca la necesidad de "preservar" la tarea de seguir adelante porque "los resultados están ahí".

De hecho, el presidente del Gobierno ha insistido en que se presentarán unos nuevos Presupuestos Generales del Estado y que, se aprueben o no, "España seguirá avanzando y el Gobierno continuará con su hoja de ruta hasta que termine esta legislatura en el año 2027".

Por otro lado, Sánchez ha añadido que el país "está atravesando uno de sus mejores momentos de los últimos 45 años" y ha apostado por continuar con la "receta" del diálogo y la negociación para llegar a compromisos. "Creo que todo ese esfuerzo de diálogo, de comprensión, de compromiso, de voluntad de llegar a acuerdos, de no imponer, sino de construir y compartir. Es la receta que nos ha traído hasta aquí y la que vamos a seguir durante los próximos dos años de legislatura", ha concluido.

