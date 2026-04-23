Azcón minimiza la "prioridad nacional" de su pacto ultra con Vox a "criterios dentro de la legalidad" que puedan beneficiar el "arraigo"

¿Qué ha dicho? El presidente en funciones de Aragón apuesta por equipos en los que impere la "experiencia" y la "profesionalidad". "Gobernar es algo muy serio que no se improvisa", asegura a laSexta.

Jorge Azcón, presidente en funciones de Aragón, ha minimizado el pacto con Vox, especialmente el concepto de "prioridad nacional" presente en acuerdos de Extremadura y Aragón. Azcón ha defendido que se trata de criterios legales que ponderan el arraigo, como empadronamiento y residencia efectiva, para distribuir ayudas en las comunidades autónomas. Ha criticado al Gobierno central por imponer la distribución de menores no acompañados sin recursos suficientes, afirmando que el problema es nacional. El pacto con Vox, similar al de Extremadura, otorga a la ultraderecha tres consejerías y mantiene el principio de "prioridad nacional", reinterpretado por Azcón como "prioridad vecinal".

Jorge Azcón minimiza el pacto alcanzado con Vox y el concepto de "prioridad nacional" que ha manchado sus acuerdos tanto en Extremadura como en Aragón. Si este miércoles hablaba de "prioridad vecinal", en los micrófonos de laSexta ha comentado que se trata de que"criterios dentro de la legalidad que pueden ponderar el arraigo puedan extenderse".

"Hay criterios que tienen que ver con criterios de empadronamiento, de residencia efectiva, que ya ocurre y se tienen en cuenta para distribuir ayudas. Esos criterios se van a aplicar en las CCAA", asegura el presidente en funciones de Aragón, que aboga por formar equipos que cuenten con "cuanta más experiencia y profesionalidad, mejor". "Gobernar es algo muy serio que no se improvisa", opina.

Preguntado por las críticas tras el pacto con Vox, el presidente en funciones de Aragón afirma que el cambio que ha tenido el PP respecto a las políticas de Vox viene motivado "por el Gobierno de España", y no por las comunidades autónomas. "Cuando pactaba con las CCAA la distribución de menores no acompañados, en Aragón somos de cumplir pactos", defiende. No obstante, critica al Gobierno central por "imponer" una distribución de menores no acompañados para la que no hay "ni recursos ni espacio".

"Es el Gobierno quien tendría que atender a esos menores. Es un problema de toda España, lo que hace es hacer responsable a las CCAA de un problema que es incapaz de resolver", sentencia.

Las claves del acuerdo con Vox

El pacto entre PP y Vox en Aragón es prácticamente un copia-pega del firmado en Extremadura y también incluye el polémico principio de "prioridad nacional" que el PP nacional rechazó este mismo miércoles en el Congreso. De las nueve consejerías del futuro gobierno, la ultraderecha tendrá tres: Desregulación, Servicios Sociales y Familia (con rango de vicepresidencia); Agricultura, Ganadería y Alimentación; y Medioambiente y Turismo.

Prioridad nacional, tres consejerías y una de ellas con vicepresidencia: PP y Vox hacen en Aragón un 'copia y pega' del acuerdo en Extremadura

Sobre la polémica "prioridad nacional", que busca impedir a los inmigrantes el acceso a ciertas ayudas públicas y que también ha aceptado el PP en Extremadura, Azcón justificó durante el anuncio del acuerdo que hay "un debate que tiene que ver con la política y otro con la legalidad", incidiendo en que "va a ser compatible con la legalidad".

El presidente autonómico ha decidido ceñirse al guion de la dirección del PP y ha 'traducido' ese concepto de "prioridad nacional" como "prioridad vecinal", subrayando que a la hora de acceder a ayudas se tendrá en cuenta el arraigo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.