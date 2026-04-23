La crítica de Ferreras contra la 'prioridad nacional' de PP-Vox: "¿Dejamos tiradas a Canarias o Andalucía? ¿Qué pasa con la solidaridad?"

El periodista y presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, destaca y reflexiona sobre la prioridad nacional pactada entre PP-Vox en Aragón y Extremadura. En el vídeo, los detalles.

El PP y Vox han calcado en Aragón el mismo pacto que en Extremadura, tomando por bandera eso de "proiridad nacional". El propio Azcón, sin embargo, ha minimizado la "prioridad nacional" de su pacto ultra con Vox a "criterios dentro de la legalidad" que puedan beneficiar el "arraigo".

Pero como dice Pedro García Cuartango, periodista y columnista de ABC, las palabras son importantes: "Si el PP quería decir arraigo, ¿por qué ha adoptado prioridad nacional? Podemos entablar un debate semántico, pero lo esencial es leerse los acuerdos, y el contexto de los acuerdos es muy claro: se dice que hay que expulsar a los inmigrantes sin papeles, se habla de un plan de repatriación. de que no se van a acoger menores no acompañados, de que se va establecer el criterio de prioridad nacional en el reparto de viviendas y de ayudas públicas. Por lo tanto, es inequívoco lo que quieren decir esos acuerdos".

Algo que Antonio García Ferreras, presentador de Al Rojo Vivo, subraya y destaca: "¿Pero como es que las comunidades autónomas están diciendo que se van a negar a acoger menores no acompañados? Es decir, ¿dejamos tirados a los canarios, que están con menores no acompañados hasta reventar? ¿Dejamos tirados a los andaluces? ¿Qué pasa con la solidaridad?".

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), que gobierna con el PP, no estaba muy contento con estos acuerdos entre PP-Vox en Aragón y Extremadura y así lo confesaba con Carlos Alsina, en Onda Cero: "En primer lugar, siento mucha preocupación y luego pues decepción y enfado también, porque realmente no solo se está siendo irrespetuoso con los derechos de la infancia, se está poniendo en un papel, cosa que preocupa mucho que se incumpla la ley con estos pactos (...) Es el colmo del absurdo".

En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia. *Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí