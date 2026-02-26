Nogueras (Junts) critica la propuesta del Gobierno de topar precios en emergencias: "Ya piensas que se han vuelto locos. Esto, ni Trump"

¿Qué ha dicho? La portavoz de Junts es muy dura a la hora de referirse a la propuesta del Ejecutivo, llegando a tacharla de "salvajada". "Todo lo que pueda hacer un Gobierno tiene que pasar por el Parlamento. Se vota que demos manga ancha a un Gobierno para que pueda topar los precios", defiende.

Míriam Nogueras deja claro que Junts votará en contra de dos de las cuatro normas que se votan en el Congreso de los Diputados este jueves, diciendo 'no' a topar los precios en situaciones de emergencia y al decreto del escudo social que incluye la moratoria de los desahucios de familias vulnerables.

En declaraciones a Al Rojo Vivo, la portavoz de Junts en el Congreso considera "una salvajada" que el Ejecutivo pueda "topar los precios de los bienes y servicios" y considera "increíble que haya partidos que voten a favor de esto".

"Deberíamos ser muy sinceros: llega el punto en el que piensas que esta gente se ha vuelto loca. Que un Gobierno pida que se le dé manga libre total para topar los precios bienes y servicios... Esto, ni [Donald] Trump", critica Nogueras. La portavoz considera que este tipo de topes "tienen que pasar por el Parlamento".

También quita hierro a las críticas que reciben al coincidir en el sentido de su voto con PP y Vox. "Cuando le conviene nos ponen en un bloque o en otro. Solo estamos en un bloque que es Cataluña", defiende Nogueras, que insta al Gobierno a "respetar a la gente".

