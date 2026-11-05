PP y Vox cargan contra el Gobierno tras la nueva operación de la UCO: "Estamos ante la traca final del sanchismo"

¿Qué han dicho? Ambos partidos han señalado a Sánchez tras la nueva operación de la UCO, utilizando el lema de campaña del PSOE contra ellos. "Efectivamente, no todos somos iguales".

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha desplegado un operativo vinculado a una pieza secreta del 'caso Koldo', resultando en seis detenciones, incluyendo la novia del exministro José Luis Ábalos. Se realizaron registros en varias ciudades y se solicitó información a Adif. Desde la oposición, el PP ha criticado al Gobierno, con Miguel Tellado tachando al presidente Pedro Sánchez de sinónimo de corrupción. Santiago Abascal, líder de Vox, ha calificado al Ministerio de Transportes como "zona cero de la corrupción" y ha pedido la dimisión del presidente. Ambos partidos han enfatizado que "no todos somos iguales", distanciándose del lema del PSOE.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha desplegado un operativo relacionado con la apertura de una pieza separada secreta del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional. Un operativo en el que se han producido seis detenciones, entre ellas la de la novia del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la del militante socialista Cristian Corvillo y su hermano.

Además, se han producido registros en la casa de Ábalos en Valencia, en la sede de la constructora Azvi en Sevilla, en Córdoba y en Madrid. Un operativo en el que también han realizado el requerimiento de información a Adif.

Desde la oposición han reaccionado a esta nueva operación cargando contra el Gobierno. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que esta es la "traca final del sanchismo decadente". A su entender, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "sinónimo de corrupción, de negligencia y de desastre para España".

"Efectivamente, no todos somos iguales", ha exclamado Tellado, parafraseando el eslogan que empezó a difundir el Gobierno y el PSOE el pasado martes tras la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, por el accidente de Urda (Toledo).

"Nueva redada, nueva detención y nuevo escándalo en el PSOE de Pedro Sánchez. En la misma semana que ha tenido que dimitir su último ministro de Transportes por su negligente gestión, la Guardia Civil registra la casa de su primer ministro de Transportes por su corrupción y las instalaciones de Adif", ha declarado Tellado, en un vídeo grabado que ha difundido el PP.

El dirigente del PP ha apuntado a la detención en esa operación de Cristian Corvillo, "otro destacado miembro del clan de las primarias". "¿Sánchez va a seguir manteniendo que no sabía nada? ¿Nada de lo que hacía toda su cuadrilla, esa que formaban Ábalos, Koldo, Santos, Cerdán y Cristian Corvillo? Todos los que le acompañaron en su ascenso al poder están ya en la cárcel o investigados", ha destacado.

Tellado considera que "es cuestión de tiempo que Sánchez tenga que responder también ante los tribunales por todo este saqueo". "También ha sido detenida Andrea, una de las sobrinas de José Luis Ábalos, que fue colocada en Logirail, filial de Renfe". "La corrupción cuesta vidas", ha afirmado.

Según el secretario general del PP, en la España de Sánchez no hay un solo día sin sobresaltos. "En el mejor de los casos hay redadas o dimisiones. Y en el peor, accidentes ferroviarios como el sucedido en Toledo, el pasado miércoles", ha subrayado.

A su entender, los españoles no merecen vivir así pero tienen que "tener la certeza de que esto se va a acabar". "El 29 de noviembre la democracia echará a toda esta mafia. La decencia se impondrá a la delincuencia y la gestión a la corrupción", ha concluido.

"El Ministerio de Transportes era la zona cero de la corrupción"

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que "el Ministerio de Transportes era la zona cero de la corrupción" del Gobierno de Pedro Sánchez.

En una declaración ante los medios en Albacete, enmarcada en la precampaña para las elecciones del 29 de noviembre, Abascal se ha referido a la operación de la UCO, señalando que ve que el Ministerio de Transportes de Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García "era la zona cero de la corrupción de Sánchez". "Es gravísimo", ha subrayado el líder de Vox, que ha pedido la dimisión "inmediata" del jefe del Ejecutivo y que se ponga a disposición judicial.

En esta línea, y al igual que ha hecho el PP, Abascal ha querido marcar distancias con Sánchez y el lema de campaña "No todos son iguales" del Gobierno y el PSOE para este 29N. "No todos somos iguales, hoy no han detenido a mi chófer en un caso de corrupción", ha ahondado Abascal.

Además, ha sido requerido por las informaciones que apuntan a que Koldo acordó con el abogado del PP un millón de euros a cambio de mentir contra el Gobierno, desveladas por la Cadena Ser, Abascal ha afirmado que desconoce la veracidad de esas informaciones y que, en cualquier caso, serán los jueces los que tengan que determinarla.

"Es una mafia a la que vamos a ver traicionarse, mentir, confesar la verdad para salvarse ellos, pero confío en que los jueces finalmente nos digan la verdad", ha rematado.

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