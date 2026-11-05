El cambio de postura del PSOE y el PP con Koldo: de creerle a cuestionarle según a quién acuse

Los detalles El mismo PSOE que antes despreciaba las declaraciones de Koldo, le da ahora credibilidad tras ver cómo acusa a los 'populares'. Lo mismo que le ha pasado al PP cuando el exasesor de Ábalos apuntaba a los socialistas.

Koldo ha acusado al Partido Popular de ofrecerle un millón de euros y pagar sus gastos de defensa a cambio de información para derrocar a Pedro Sánchez, según ha declarado a la Cadena SER. El PSOE considera estas acusaciones graves y ha instado a Alberto Núñez Feijóo a pronunciarse. Sin embargo, el PP niega las afirmaciones de Koldo, calificándolas de mentira. Curiosamente, en el pasado, Koldo había lanzado acusaciones contra el PSOE, las cuales el PP había considerado creíbles. En ese entonces, Koldo afirmaba conocer irregularidades en las primarias de Sánchez, algo que el PSOE desestimó.

Koldo señala ahora al Partido Popular, asegurando a la Cadena SER que el abogado de los 'populares' en los casos que señalan al PSOE y al Gobierno, Alberto Durán, le ofreció pagar sus gastos de defensa y un millón de euros adicionales —a través de la empresa editora de OkDiario— a cambio de facilitar información para derrocar a Pedro Sánchez.

Una versión a la que los socialistas parecen darle credibilidad. "Esto es absolutamente grave. Alberto Núñez Feijóo tiene que salir a decir algo", ha destacado el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López.

Unas acusaciones del exasesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, que desde el PP niegan. "Está mintiendo. No ha habido ninguna reunión", ha asegurado Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso.

En el pasado, no hace mucho, era el mimso Koldo quien lanzaba insinuaciones contra el PSOE. Entonces, era el Partido Popular el que parecía dar verosimilitud a sus acusaciones.

"Nos hemos despertado con nuevas informaciones sobre supuesta financiación irregular en las primarias del señor Sánchez de boca de unos de sus protagonistas", decía entonces Alberto Núñez Feijóo.

En ese momento, el PP usaba a Koldo para atacar al presidente por, supuestamente, amañar, decía Koldo, sus primarias en el PSOE. "Es el núcleo duro de Pedro Sánchez quien está revelando información", decía Miguel Tellado.

"Aquí han votado hasta los muertos. Lo dijo un voluntario que venía de Sevilla", señalaba Koldo.

El exasesor de Ábalos aseguraba conocer "cosas muy fuertes" del PSOE. Ese mismo PSOE que hoy le da credibilidad, despreciaba sus declaraciones. "Todo el mundo sabemos en qué situación procesal está (...) Cada uno elige cuál es su estrategia de defensa", destacaba la exportavoz del partido, Montse Mínguez. Decían no tener ningún miedo.

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