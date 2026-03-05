Nuevo varapalo al juez Peinado en la causa contra Begoña Gómez: Amazon le recuerda "los canales legales y diplomáticos" para pedir información

El contexto Peinado pidió en octubre a la empresa Amazon todos los detalles sobre los dominios registrados que estén asociados a la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense que codirigía la esposa del presidente del Gobierno.

La UCO de la Guardia Civil ha informado al juez Juan Carlos Peinado sobre la respuesta de Amazon a su solicitud de información, indicando que debe seguir los procedimientos legales y diplomáticos adecuados, como el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre España y EE.UU. Peinado había solicitado detalles sobre dominios vinculados a la cátedra de Transformación Social Competitiva de la UCM, que codirigía Begoña Gómez. La investigación, impulsada por una querella de Vox, examina posibles irregularidades en el registro del 'software' de la cátedra. Gómez ha negado cualquier delito, asegurando que no buscaba lucro ni recibió retribución.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha trasladado al juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, que Amazon ha contestado a su requerimiento señalando que debe solicitar la información utilizando "los canales legales y diplomáticos correspondientes, incluyendo, entre otros, el Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLAT) entre España y Estados Unidos", según el oficio al que ha tenido acceso laSexta.

En concreto, se trataba de información sobre los dominios transformatsc.org, api.transformatsc.org, api pre.transformatsc.org, ucm-pre.transformatsc.org y otros que pudieran existir relativos al dominio transformatsc.org.

Tras comprobar en una web que se registraron a través de Amazon, requirió a esta compañía para que detallara el nombre y la dirección completa del cliente, el precio del servicio con detalle de la facturación y de los medios de pago (cuenta bancaria, tarjeta bancaria, fechas de los pagos, importes, datos del pagador, etc.) y el correo electrónico de la cuenta del cliente y cualesquiera datos de contacto aportados.

En esta rama de la causa, el juez indaga, a consecuencia de una querella presentada por Vox, presuntas irregularidades en el registro del 'software' de una cátedra de la UCM que codirigía Gómez y por las que el instructor la imputó por presunta apropiación indebida de marca e intrusismo.

Begoña Gómez ha negado, en las ocasiones en las que ha declarado como investigada, que hubiese cometido un delito de apropiación indebida de marca al inscribir el logo 'TSC Transformación Social Competitiva' y el 'software' que fue financiado por empresas en el marco de la cátedra de la UCM.

Del mismo modo, ha descartado delito alguno en la inscripción del dominio de Internet 'transforma.org' y ha explicado que fue la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense la que le indicó cómo podía registrarlo. También ha negado que hubiese actuado con ánimo de lucro y ha recordado que no recibió retribución alguna por estar al frente de la cátedra.

