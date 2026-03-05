Crece la guerra interna en Vox: la dirección dice que destituyó a Antelo por supuestas gestiones para beneficiar a su esposa y este lo niega

¿Qué están diciendo? Según han asegurado a EFE fuentes del partido, el entonces líder regional ya estaba siendo observado desde hacía un tiempo por las "numerosas quejas llegadas desde diferentes municipios" por su forma de entender la presidencia territorial.

La dirección nacional de Vox forzó la salida de José Ángel Antelo, presidente provincial del partido en Murcia, tras recibir alertas sobre gestiones para beneficiar a su esposa en la urbanización de terrenos en Cartagena. Fuentes del partido señalaron que Antelo ya estaba bajo observación por quejas sobre su gestión territorial y su injerencia en política municipal, lo cual va en contra de los estatutos de Vox. Se le acusa de deslealtad, de promover intereses personales y de ostentación excesiva. Antelo, además, enfrenta acusaciones de crear un "reino de taifas" en Murcia. La dirección nacional de Vox planea nombrar una gestora para dirigir la organización en la región hasta que se designe un nuevo presidente.

La dirección nacional de Vox forzó la semana pasada la salida del presidente provincial de esa formación en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, tras tener conocimiento de que habría hecho gestiones ante el Ayuntamiento de Cartagena para beneficiar a su esposa con la urbanización de unos terrenos inundables no legalizados, según ha informado EFE. Sin embargo, poco después, Antelo ha negado estos hechos.

Según han asegurado a EFE fuentes del partido, una llamada procedente de Cartagena alertó a la dirección nacional sobre el supuesto interés particular de Antelo en la legalización y urbanización de un suelo propiedad de la empresa AISU Home S.L., con domicilio social en Los Alcázares y en la que aparecen como socias al 50% la mujer de Antelo y la portavoz del partido en el Ayuntamiento de esa población marmenorense, Susana Peláez.

Esa llamada, añaden las fuentes, actuó como "detonador" de la retirada de su apoyo al entonces líder regional, que ya estaba siendo observado desde hacía un tiempo por las "numerosas quejas llegadas desde diferentes municipios" por su forma de entender la presidencia territorial. Las mismas fuentes acusan a Antelo de injerencia en la política municipal (Vox gobierna en coalición con el PP en siete municipios murcianos), "algo que no está permitido en los estatutos" de Vox, según las fuentes.

Antelo, por su parte, ha publicado un mensaje en su cuenta de X tras conocer esta noticia negando estos hechos. "Mi esposa es libre y tiene autonomía propia para trabajar o participar empresarialmente como y dónde le plazca, evidentemente yo no he intervenido ni tengo esa capacidad de intervenir para favorecer sus posibles negocios. Por ello, requiero a la dirección nacional de Vox para que rectifique o tendrán que acreditar sus acusaciones ante la justicia", ha escrito.

Mientras, las fuentes de EFE también critican su "deslealtad" al partido al propiciar, en su etapa como vicepresidente de la Comunidad Autónoma, la construcción de un centro de formación de la patronal del metal FREMM en Cartagena con una subvención de seis millones de euros.

"Ese supuesto centro de formación resulta ser un chiringuito de la CEOE que promovió un íntimo amigo suyo", según las fuentes, que añaden que Antelo tenía un modo de operar concreto: "dividía al grupo y se metía en medio si un concejal no accedía a sus chanchullos". Critican además las formas "impropias" de representar al partido a través de la "ostentación": "se desplazaba en una furgoneta negra, con chófer, escolta y un séquito".

Antelo denuncia usurpación de identidad y falsedad documental

Por otra parte, sobre la demanda anunciada por Antelo por usurpación de identidad y falsedad documental en el escrito registrado en la Asamblea Regional de Murcia para su relevo en la portavocía, las fuentes subrayan que no tendrá ningún recorrido porque la firma es del grupo parlamentario. José Ángel Antelo, portavoz en la Cámara hasta que no se reúna y decida sobre su futuro el próximo lunes la Mesa, "creó en Murcia un reino de taifas", según las fuentes, que le acusan de "haber acosado y maltratado a los portavoces de los ayuntamientos tratando de hacer sus corruptelas".

La dirección nacional de Vox tiene previsto reunirse a partir del 20 de marzo para nombrar una gestora que dirija la organización territorial de la Región de Murcia hasta el nombramiento de un nuevo presidente. Otra fuente del partido asegura a EFE que, al margen de las gestiones que pudo hacer Antelo para la urbanización del suelo de Cartagena, su salida es consecuencia de su "ineficacia" y de los problemas de "falta de cohesión" que caracterizaron su mandato.

"Estaba enfrentado abiertamente a Murcia, Cartagena y Lorca", donde Vox gobierna en coalición, e "hizo todo lo posible por cargarse esos ayuntamientos", afirma este portavoz antes de explicar que los miembros del partido con responsabilidades de gobierno dependen jerárquicamente de la dirección nacional, y no de las territoriales, "de ahí que no tuviera influencia en esos ayuntamientos" y quisiera ese poder. La Agencia EFE ha tratado, sin éxito, conocer la postura de José Ángel Antelo ante esas acusaciones.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.