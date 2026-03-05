Trump dice que va a participar en la elección del nuevo líder de Irán frente al hijo de Jamenei que ya lidera todas las quinielas

El contexto En la sexta jornada de la guerra iniciada por Israel y EEUU contra Irán y tras la muerte de Jamenei, el régimen de los ayatolás busca a su nuevo líder supremo. El presidente Trump lo tiene claro: él tiene que "participar en el nombramiento, como con Delcy en Venezuela".

Donald Trump sigue pensando que el mundo entero tiene que aceptar todo lo que desee. Este jueves ha dicho que tiene que "participar personalmente" en la elección del sucesor de Jamenei en Irán. Es más, el presidente de los Estados Unidos ya ha dado por hecho que tendrá voz y voto a la hora de elegir al nuevo líder supremo iraní. Recordemos que Alí Jamenei murió bajo los bombardeos conjuntos de la Administración Trump y del Israel de Benjamin Netanyahu.

Pese a que Trump se siente el elegido para escoger al hombre en el que reposará el poder de Irán, en todas las listas de previsiones hay un nombre liderando: Jamenei Jr. Quiera él o no. Y está claro que esta posible elección no le agrada nada.

El presidente de EEUU ha declarado primero en una entrevista en 'Axios' que tiene que "participar en el nombramiento, como con Delcy en Venezuela". Necesita "involucrarse personalmente" y quiere repetir la jugada, aunque Jamenei fue asesinado y a Nicolás Maduro lo apresaron para enfrentarlo a la justicia de Nueva York.

"Elegir al hijo de Jamenei en esta sucesión me resulta inaceptable. Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán", ha expresado, para luego subir su apuesta y pasar de desear estar presente en la sucesión a dar por hecho que va a asistir y ser escuchado. Así lo ha dicho en declaraciones a Reuters, afirmando que tendrá un papel en la elección del próximo líder iraní.

Por todo esto, ahora la pregunta es: ¿quién es el hijo de Jamenei?

Mojtaba Jamenei es el hijo de Alí Jamenei y el máximo candidato para ser el nuevo líder supremo en Irán tras la muerte de su progenitor. Ha pasado de ser un actor secundario a convertirse en el gran protagonista del poder en el país.

Mojtaba Jamenei, o Jamenei Jr, es el segundo hijo del desaparecido ayatolá. Al contrario que su padre y otros miembros de su familia, él sí sobrevivió a los bombardeos de Netanyahu y Trump y, según informes no confirmados, la asamblea formada por 88 expertos lo ha elegido como nuevo líder supremo.

Eso sí, habría sido "bajo presión" de la Guardia revolucionaria, porque Mojatabá representa al ala más dura de lo que queda del régimen iraní y no es del agrado de Trump. Para el mandatario estadounidense, el "peor escenario" se daría de confirmarse que el descendiente de Jamenei asuma el poder.

Nacido en 1969, Mojatabá Jamenei se interesó por la política desde muy joven y llegó a luchar en la guerra contra Irak en los años 80. No es un alto clérigo ni ha desempeñado cargos públicos, pero los servicios de inteligencia de EEUU lo bautizaron como el "poder tras las togas". Ya en 2008, Wikileaks anunciaba: "Es visto por varios miembros del régimen como un candidato plausible para compartir el liderazgo de Irán tras el fallecimiento de su padre".

Sancionado por Trump en 2019, el nuevo Jamenei cuenta entre sus aliados con el expresidente Ahmadineyad y jugó un papel determinante en la brutal represión de las protestas por la muerte de Mahsa Amini.

