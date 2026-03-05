La jueza del accidente de Adamuz llama la atención a Adif por querer cambiar parte del carril en el área de la tragedia

Los detalles En concreto, pretendían modificar unos 36 metros del carril y la jueza les exige un preaviso de 15 días cuando quieran actuar en la infraestructura.

La jueza de Montoro que investiga el accidente de tren de Adamuz, Cristina Pastor, ha ordenado este jueves a Adif que "se abstenga de realizar tareas de mantenimiento y otras que afecten a la red ferroviaria, sin preaviso a este órgano judicial". Así lo ha plasmado en una providencia a la que laSexta ha tenido acceso. Así, la jueza vuelve a lanzar una reprimenda contra Adif. En este caso, por querer cambiar una sección de carril de 36 metros de longitud.

Es más, la jueza encargada de investigar la tragedia de Adamuz, en la que murieron 46 personas tras el descarrilamiento de dos trenes, pide a Adif que, de hacer cualquier tipo de obra en las vías donde se produjo el siniestro, debe avisar "con 15 días antelación a su fecha de realización".

Una vez enviado el preaviso, el gestor de la infraestructura tendrá que esperar a recibir el "sí" o el "no" de la magistrada. "Condicionada la realización de los trabajos a previa autorización judicial", reza la providencia de la jueza del Juzgado Número 2 de Montoro, en Córdoba.

Adif informó por correo electrónico de la realización de "tareas de mantenimiento de la red ferroviaria en el tramo de Adamuz". Unas obras "previstas para la noche del día 3 al 4 de marzo" y "consistentes en el cambio de una sección de carril de 36 metros de longitud en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2".

No es la primera vez que esta jueza llama la atención a Adif. Ya lo hizo cuando Adif, por propia iniciativa, recogió muestras de carril y soldaduras cuatro días después del siniestro. En ese momento, los técnicos de la investigación ya habían dado por cerrada la fase de recolección de pruebas. Lo cogido por Adif fue guardado en un almacén de su base de mantenimiento en Hornachuelo.

Adif también toma la precaución de señalar ante la juez que el carril retirado “quedará debidamente custodiado en la base de mantenimiento de Hornachuelos a disposición de cualquier autoridad o investigación que lo pueda requerir”.

