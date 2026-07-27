Interior convoca este miércoles a las comunidades autónomas para abordar la situación de emergencia por los incendios

Los detalles Ha sido la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, la que ha informado de esta reunión que, según ha dicho, "ya estaba prevista". En ella, las comunidades del PP exigirán "mayor coordinación" y "más recursos".

El Ministerio del Interior ha convocado a las comunidades autónomas este miércoles para tratar la emergencia nacional causada por los incendios forestales en el país. Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, anunció que esta reunión ya estaba prevista. Las comunidades gobernadas por el PP asistirán con el objetivo de solicitar al Gobierno una mejor coordinación y más recursos para combatir los incendios, manteniendo una actitud de lealtad institucional y disposición para colaborar. Gamarra enfatizó la importancia de fortalecer la cooperación entre administraciones ante un verano que se anticipa complicado.

El Ministerio del Interior convoca este miércoles a las comunidades autónomas para abordar la situación de emergencia nacional provocada por los incendios forestales que afectan a distintos puntos del país.

Así lo ha avanzado este lunes la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en una rueda de prensa, donde ha subrayado que esta reunión "no es nueva", sino que "ya estaba prevista".

De esta forma, Gamarra ha indicado que las comunidades autónomas de Partido Popular acudirán al encuentro con la intención de reclamar al Ejecutivo "mayor coordinación" y "más recursos" para hacer frente a la ola de incendios, aunque ha apostillado que lo harán "desde la lealtad" institucional y con la voluntad de "arrimar el hombro".

"Hay que superar esta emergencia nacional. Va a ser un verano difícil", ha advertido Gamarra, que ha insistido en la necesidad de reforzar la cooperación entre administraciones para afrontar los incendios forestales.

Más de 35.000 evacuados y 22.000 confinados

Precisamente, este lunes el Ministerio del Interior ha lanzado un mensaje EsAlert para desalojar el madrileño municipio de Valdemaqueda, de cerca de 900 habitantes, ante el avance del incendio de la Sierra Oeste que asola la Comunidad de Madrid.

Fernando Grande-Marlaska ha detallado desde el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero que el incendio, que ha afectado también a Castilla y León y Castilla-La Mancha, afecta ya a más de 35.000 personas que han sido evacuadas en la región, además de las cerca de 22.000 que permanecen confinadas.

En este sentido, Marlaska ha explicado que el operativo encara la jornada centrando sus esfuerzos en tres sectores considerados prioritarios, con cerca de 3.000 efectivos y alrededor de un millar de medios terrestres y aéreos desplegados.

"Hoy y mañana son unos días absolutamente centrales", ha subrayado el ministro, quien ha señalado que, aunque las condiciones meteorológicas siguen siendo "complejas", el viento será este lunes menos intenso que en jornadas anteriores, lo que permitirá una actuación "más proactiva" sobre el terreno.

En lo referente a la superficie afectada, ha señalado que las estimaciones provisionales sitúan en torno a 25.000 las hectáreas quemadas en la Comunidad de Madrid y alrededor de 50.000 en la provincia de Ávila, aunque ha recordado que la medición definitiva deberá realizarse una vez finalice la emergencia.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.