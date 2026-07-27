Un incendio en la catenaria obliga a desalojar y cerrar dos estaciones de Metro en Barcelona

Los detalles El incendio se ha producido entre las estaciones de Clot y Glòries, de la línea 1 de Metro. El SEM ha valorado a 59 personas y seis han sido trasladadas al hospital.

Un incendio en la catenaria de la línea 1 del metro de Barcelona ha provocado el desalojo de la estación de Glòries y el cierre de la de El Clot. No se han registrado heridos graves, aunque el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha valorado a 120 personas en el lugar, donde se desplazaron 19 ambulancias. Protección Civil ha activado la alerta del plan de emergencias Ferrocat debido a esta incidencia, que ocurrió alrededor de las 18:00 horas entre las estaciones de Clot y Glòries. laSexta te mantiene informado sobre esta y otras noticias relevantes.

Un incendio en la catenaria de la línea 1 del metro de Barcelona, que ya ha sido extinguido, ha obligado a desalojar la estación de Glòries y a cerrar la de El Clot. No hay heridos graves, aunque se han trasladado hasta el lugar 19 ambulancias y 120 personas se han visto afectadas.

Según ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), se ha atendido a 59 personas, de las cuales 58 presentan afectaciones leves y una se encuentra en estado menos grave. Hasta este momento, tres de ellas han sido trasladadas al Hospital del Mar y otras seis al CUAP Sant Martí.

Según ha informado Protección Civil, por esta incidencia, ocurrida hacia las 18:00 horas, se ha activado la alerta del plan de emergencias Ferrocat.

El incendio de la catenaria de la línea 1 del metro se ha producido entre las estaciones de Clot y Glòries. Ante esta situación, se ha desalojado la estación de Glòries, mientras que la de El Clot ha quedado cerrada. Pasadas las 20:00 horas, se ha informado que Bomberos de Barcelona han dado por extinguido el incendio, aunque la circulación de esa línea se mantiene interrumpida.

Además, se ha cortado la Avenida Meridiana, una de las arterias principales de Barcelona, en la zona afectada, y se han desviado varias líneas de autobús. Las líneas afectadas son la H12, V23, V25, X1, 62 y 192, que modifican su recorrido en la calle de la Independencia con la avenida Meridiana.

Así lo han vivido los pasajeros

Los pasajeros afectados han relatado a 'EFE' que no se veía nada debido al humo y que han tenido que utilizar sus móviles para poder ver y caminar por el túnel del subterráneo. Los viajeros, según estos testimonios, han tratado de abrir las puertas de emergencia por sus propios medios.

Una vez que han logrado su propósito de abrir las puertas, han bajado hasta las vías y han caminado unos 200 metros hasta llegar al andén. Ya en el andén, efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) les han atendido según iban llegando.

"Estaba en el vagón del metro cuando el convoy se ha parado de golpe en el túnel. Olía a humo, y hemos visto que empezaba a entrar en el vagón", ha relatado una usuaria que viajaba en ese momento en el metro.

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