Ayuso justifica al alcalde de Alpedrete que negó el asesinato machista en la localidad: "Fue el más certero"

¿Qué ha dicho? La presidenta madrileña ha explicado que desde la oposición no fueron "ni siquiera capaces de respetar a ciudadanos anónimos que simplemente pidieron que les dejen en paz".

Isabel Díaz Ayuso ha defendido al alcalde de Alpedrete, Juan Rodríguez, tras sus polémicas declaraciones sobre el asesinato de una mujer a manos de su marido, negando que fuera un crimen machista. Durante un minuto de silencio, Rodríguez afirmó que el acto no era violencia de género, sino una "mala decisión" del hombre influido por su enfermedad. Ayuso respaldó estas palabras en la Asamblea de Madrid, criticando a la oposición por ser "sectarios" y no esperar explicaciones familiares. Manuela Bergerot, de Más Madrid, respondió calificando las palabras de Ayuso como una "falta de respeto" y enfatizando la necesidad de reconocer el asesinato como machista.

Isabel Díaz Ayuso ha salido este jueves a defender a su compañero de partido, el alcalde de Alpedrete Juan Rodríguez, después de que este negara que se tratase de un asesinato machista la muerte de una mujer a manos de su marido en la localidad madrileña después de que ella fuera encontrada sin vida con hasta 50 puñaladas en su cuerpo.

Durante el minuto de silencio que se realizó en la localidad este lunes, Rodríguez realizó una serie de declaraciones que muchos calificaron de inaceptables: "Yo no lo veo como una violencia de género a la mujer. Sería quitarse de en medio e intentar resolver el problema de una manera más drástica e incomprensible para muchos".

El alcalde intentó justificar el crimen poniendo el foco en la enfermedad y los problemas personales del hombre, más que en la violencia hacia su mujer: "Ha tomado una mala decisión. Solo estaba en la cabeza de él. La cuestión es la enfermedad, y que al final la presión ha podido con él. Se ha rendido en esa lucha y al final ha tomado una mala decisión. Les transmitió cariño y protección hasta el último momento. No era violento; tuvo un colapso personal que acabó en tragedia".

Unas palabras que han encontrado el respaldo este jueves de Isabel Díaz Ayuso. En el punto del orden del día en la Asamblea de Madrid en el que se ha comentado el caso, la presidenta madrileña ha asegurado que Rodríguez ha sido "el más certero" tras conocerse la noticia ya que era él quien "más conocía a la familia".

"Basta ya con lo que han vivido en su casa (...) Ni siquiera han sido capaces de esperar la explicación de la familia para sacar ya sus banderas, para volver a dividir entre los unos y los otros", ha cargado Ayuso contra la oposición, a quienes ha acusado de ser "sectarios" con esta "cuestión" afirmando que no fueron "ni siquiera capaces de respetar a ciudadanos anónimos que simplemente pidieron que les dejen en paz".

Tras escuchar a Ayuso, la respuesta de Más Madrid no se ha hecho esperar. Su portavoz, Manuela Bergerot, ha calificado de "falta de respeto" las palabras de Ayuso y le ha señalado que lo "certero" sería "reconocer un asesinato machista como lo que es".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.