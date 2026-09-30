El Sindicato de Inquilinas acusa a Feijóo de representar "a los rentistas": "Votar contra estos decretos es votar contra la gente"

Vista de la Puerta del Sol en Madrid donde miles personas continúan acampadas en protesta por la situación de la vivienda.

¿Qué ha dicho? El Sindicato de Inquilinas ha señalado que el PP "utilizó" el desahucio de Maricarmen para atacar al Gobierno. Unas acusaciones que llegan después de que Feijóo asegurase que no apoyará los decretos de vivienda.

El Sindicato de Inquilinas ha criticado a Alberto Núñez Feijóo por la decisión del PP de no apoyar los decretos de vivienda del Gobierno, acusándolo de representar a los rentistas y no a los españoles. Feijóo justificó su voto en contra argumentando que no apoyará a un "Gobierno tramposo" y calificó los decretos como una "falta de respeto a la inteligencia de los españoles". El Sindicato de Inquilinas respondió, destacando que el 30% de los españoles vive de alquiler y necesita contratos indefinidos para evitar desahucios. Los decretos incluyen medidas de protección frente a desahucios, regulación de alquileres y prohibiciones contra la compra por fondos buitre.

El Sindicato de Inquilinas ha cargado contra Alberto Núñez Feijóo tras conocer que el PP no apoyará los decretos de vivienda del Gobierno. "Utilizaron el desahucio de Maricarmen para atacar al Ejecutivo", han criticado.

En concreto, el líder de los 'populares' confirmó su voto en contra de los dos decretos en materia de vivienda presentados este martes por el Consejo de Ministros. "No voy a apoyar a un Gobierno tramposo", destacó para justificar su decisión.

"Necesitamos una legislación segura, no hacer trampas. Y esto es la trampa mayor que he visto en las Cortes Generales. ¡Que un Gobierno traiga dos decretos para votar cuando uno de ellos deroga el anterior, y pida el voto favorable a los dos! Insisto, es una falta de respeto a la inteligencia de los españoles", añadió.

Ahora, el Sindicato de Inquilinas ha reaccionado a estas declaraciones respondiendo a Feijóo cuando dice que lo hace para "no estafar a los españoles". "Maricarmen también es española. También lo somos el 30% que vivimos de alquiler y necesitamos contratos indefinidos para dejar de vivir bajo la amenaza de perder nuestras casas", han destacado.

Por tanto, le han señalado al líder del PP que votar contra estos decretos no es votar contra el Gobierno. "Es votar contra la gente. Feijóo no representa a España, representa a los rentistas", han asegurado.

Un mensaje con el que muestran su indignación tras conocer la postura del PP a los dos decretos, que contemplan medidas como la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030; la regulación de alquiler de temporada y habitaciones; que el casero indemnice con 12 mensualidades al inquilino si rompe el contrato de alquiler; o la prohibición de la compra de fondos buitre.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.