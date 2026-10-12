Así será la visita de los reyes Felipe y Letizia a Ceuta: con un homenaje a los migrantes fallecidos y mensajes de apoyo a las familias ceutíes

Los detalles Felipe VI y la reina Letizia visitarán Ceuta y Melilla este martes 13 de octubre en lo que será su primera visita como reyes y en un contexto "de extremada sensibilidad diplomática" por la crisis migratoria que vive Ceuta.

19 años después de una visita real a Ceuta y Melilla, este martes 13 de octubre, el rey Felipe y doña Letizia visitarán las ciudades autónomas en lo que será su primera visita como reyes. Dentro de su agenda, los reyes tienen previsto homenajear a los migrantes que perdieron la vida en el mar el pasado 30 de julio en Ceuta. Una visita necesaria y que los ceutíes llevan reclamando y esperando, prácticamente, desde el primer día de la crisis migratoria en la ciudad. Sin embargo, no ha ocurrido hasta ahora porque no es ni fácil ni algo que se pueda organizar deprisa y corriendo, sino que se debe cuidar cada detalle.

Jaime Muñoz explica que se trata de "una visita de extremada sensibilidad diplomática". "De hecho es el segundo viaje que hacen los reyes de España a la ciudad autónoma desde que llegara la democracia y casualidad o no, se repiten los patrones", explica el periodista, que destaca que "el rey de Marruecos ha salido días antes arremetiendo contra España". Por otro lado, el contexto de hoy es completamente diferente ya que está marcado por la crisis de los migrantes y, por eso, cada parada en la visita va cargada de un mensaje.

El primero: el institucional, en el ayuntamiento, a las 12:30 hora, cuando Felipe VI y la reina Letizia se reunirán con Juan Jesús Vivas para mostrarle su apoyo. Su segunda parada llevará un mensaje social, de apoyo a las familias ceutíes y visitarán a un colegio. A las 18 horas harán una tercera pausa en la que los reyes visitarán el cementerio donde se encuentran los migrantes fallecidos que trataron de llegar a nado mandando un mensaje de calado humanitario. Tras ello, a las 19 horas, el rey Felipe dará un discurso ante un grupo de ciudadanos en el mismo Parador donde pasarán la noche antes de poner rumbo a Melilla.

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