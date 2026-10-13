El viaje a Ceuta de Felipe VI y Letizia: un baño de masas cargado de simbolismo y con mensaje a Marruecos

Los detalles Era una visita muy esperada y eso se ha notado desde el primer momento en que don Felipe y doña Letizia han puesto un pie en la ciudad autónoma con vítores y aplausos de sus habitantes.

Los reyes Felipe VI y Letizia visitaron Ceuta por primera vez en su reinado, un evento cargado de simbolismo y mensajes hacia Marruecos. Su presencia en la ciudad autónoma incluyó un emotivo homenaje en el cementerio musulmán de 'Sidi Embarek', donde recordaron a 141 migrantes que murieron al intentar llegar a Ceuta. La visita, esperada por miles de ceutíes, se convirtió en un baño de masas con fotos, abrazos y muestras de cariño. En el Ayuntamiento, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, expresó su admiración y gratitud. El monarca reafirmó la soberanía de Ceuta y Melilla como parte indiscutible de España y abogó por relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo con Marruecos.

Los reyes han visitado Ceuta por primera vez en su reinado. Felipe VI y Letizia se han dado un baño de masas en la ciudad autónoma, pero su viaje ha dado mucho más de sí. Porque no solo ha estado cargado de simbolismo, sino que también ha supuesto un mensaje para Marruecos en un día en el que la ciudad autónoma se ha vestido de gala para recibir a los monarcas.

Probablemente la imagen del día ha sido la visita real al cementerio musulmán de 'Sidi Embarek'. Allí han rendido homenaje a los 141 migrantes que se ahogaron en el mar al intentar entrar a a la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio ya que algunos de ellos están enterrados en este cementerio. Una visita cargada de simbolismo que se resume en dos palabras: dignidad y humanidad.

Tras ello, se ha demostrado que era una visita muy esperada porque ha sido un baño de masas. Los reyes se han hecho cientos de fotos y abrazos con los miles de ceutíes que es martes que no les olviden. Han coreado sus nombres, les han estrechado las manos e incluso algunos privilegiados han hablado con ellos: "Me ha dado la mano, mira los vellos de punta".

Todos buscando la mirada cómplice de los reyes, una sonrisa o un abrazo como el de una niña con la reina. Las distancias se acortan tanto que ni las vallas ni los protocolos se interponen a la cercanía y alrededor cientos de móviles intentando atrapar lo que los ojos apenas tienen tiempo de disfrutar.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, también ha tenido su momento con los reyes en el Ayuntamiento, donde les ha trasladando su "cariño y admiración": "Muchas gracias por la visita; muchas gracias por venir a generar confianza donde más se necesita la confianza: confianza para resistir y confianza para alumbrar la salida del túnel en el que desde hace dos meses y medio nos encontramos. Muchas gracias por la visita y bienvenidos a su casa".

Lo último del día ha sido escuchar el mensaje del monarca al pueblo ceutí, uno al que ha mostrado toda su empatía por lo vivido, pero en el que también ha lanzado el potente mensaje de que "Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política y nacional que es España": "La soberanía y la integridad territorial de nuestro país no son negociables: son indiscutibles. Y ante cualquier riesgo, nuestra obligación es su defensa y preservación".

Terminando también con un mensaje a nuestros vecinos: "El Reino de España (y la UE misma) tiene la voluntad y la responsabilidad de mantener una buena relación de vecindad con el Reino de Marruecos; de provecho y progreso para ambos lados de la frontera. Esa relación ha de estar basada y sostenida siempre en la confianza y el respeto mutuos, y con el objetivo de promover la estabilidad, la paz y la seguridad regionales. Esto es deseable y lo creo necesario. Hacerlo posible exige buena fe por ambas partes".

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