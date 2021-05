El excomisario José Manuel Villarejo ha cuestionado que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy no tuviera conocimiento sobre la presunta trama de espionaje contra Luis Bárcenas, extesorero del PP. "Yo dudo que lo desconociera el señor Rajoy", ha apuntado Villarejo, en respuesta a la pregunta del diputado socialista Felipe Sicilia, durante su intervención en la comisión parlamentaria del caso Kitchen: "Yo tuve contacto con Rajoy directamente por esta operación".

Allí el excomisario también ha explicado que, cuando le contactaron para implicarse en esta supuesta operación de Interior -que tendría por objetivo sustraer información sensible a Bárcenas que pudiera perjudicar a altos cargos del PP-, ya pensaba que no era "solo una operación de inteligencia para encontrar documentos comprometedores del PP"; creía además que "Bárcenas podría tener información que afectase" a otras instituciones: "El CNI trabajó ese tema. No puedo decir mucho más pero, eso fue así".

Ha sido en este punto cuando el excomisario ha afirmado que "el propio Rajoy tenía interés por su partido y por las instituciones del Estado", y que el expresidente contactaba con él: "Me preguntaba cosas". Villarejo ha querido explicar cómo funcionaba, según él, este procedimiento: "Una serie de personas me transmitían habitualmente inquietudes del presidente. En ocasiones me pedían que contestase a cosas que ya había respondido, y en una ocasión me enfadé porque les dije que era una locura".

"Yo tuve contacto con Rajoy directamente por esta operación, pero quiero creer que además del partido su preocupación venía también por otras cosas", ha proseguido apuntando Villarejo, quien por otro lado ha confirmado que fue el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas quien le llamó para una "reunión urgente" en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. Allí y tras una segunda llamada, el entonces director del cuerpo Ignacio Cosidó le instó a abandonar dos operaciones que tenía abiertas en Arabia Saudí y Líbano para que tratase de captar, según su versión, a un confidente para espiar a Bárcenas en 2013.

Villarejo pasó más de tres años en prisión preventiva; tras su detención se crearon una treintena de piezas separadas

Villarejo, que se ha defendido como un "agente de inteligencia", ha señalado que él contactó con el inspector Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal cuando presidió el Gobierno de Castilla-La Mancha, para contratar a Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas presuntamente pagado con fondos reservados para robar documentación sensible del partido. Villarejo salió de la cárcel hace dos meses tras haber pasado más de tres años en prisión preventiva; su detención en 2017 acabó desembocando en una treintena de piezas separadas y en octubre se enfrenta a su primer juicio por tres de esas líneas de investigación, con una petición fiscal que asciende, en conjunto, a los 99 años y 8 meses de cárcel.

El comisario, a preguntas del diputado del PP Luis Santamaría, ha calificado de "política" la operación Gürtel y ha señalado al exsecretario de Estado Antonio Camacho como el hombre ante el que rendía cuentas sobre la misma. Ha prometido que aclarará todos estos asuntos cuando sea juzgado. También ha asegurado que el principal investigador de ese caso, Manuel Morocho, interrogó a implicados en esa causa en los despachos de las oficinas del grupo empresarial de Villarejo en la Torre Picasso de Madrid.