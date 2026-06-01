Empieza la PAU 2026 con "nervios" y medidas anticopia: móviles guardados en cajas y detectores de frecuencia que localizan pinganillos

Los detalles De forma aleatoria, habrá personal que se pasee por los exámenes con dos aparatos que detectan frecuencias. Uno para encontrar cualquier teléfono móvil encendido; el otro es capaz de saber si una persona lleva pinganillos.

Esta semana, 300.000 alumnos enfrentan la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) con alta tensión. En Madrid, los exámenes comenzaron el lunes y el martes en otras 14 comunidades. La PAU de 2026 incluye estrictos controles para evitar el uso de dispositivos electrónicos, como móviles, que deben dejarse en cajas antes de entrar a las aulas. Además, se han introducido detectores de frecuencia para identificar dispositivos encendidos y pinganillos. Los estudiantes están informados de que copiar puede resultar en la anulación de la PAU. La presión por las altas notas de corte les genera nerviosismo y dudas sobre qué carrera elegir.

Esta semana son días de alta tensión y nervios para los 300.000 alumnos que se presentan a la Prueba de Acceso a la Universidad. Este lunes han comenzado los exámenes en Madridy el martes será el turno de los estudiantes de otras 14 comunidades. Este año, la PAU de 2026 llega con nuevos controles estrictos para evitar dispositivos electrónicos con los que se pueda copiar. Incluso habrá detectores de frecuencia.

Todos los alumnos que hayan entrado a una facultad para hacer los exámenes de la PAU este lunes en Madrid y llevasen con ellos aparatos electrónicos, como puede ser un móvil, han tenido que dejarlos guardados en unas cajas.

Se los han pedido antes de entrar a las aulas; les han requisado todo material electrónico y no se lo devolverán hasta que acaben. Pero esto solo es el primer nivel de seguridad.

En la PAU de este 2026 se ha instaurado una novedad: de forma aleatoria, habrá personal que se pasee por los exámenes, entre los alumnos. Con ellos llevarán dos aparatos que detectan frecuencias. Uno para encontrar cualquier teléfono móvil encendido durante el tiempo de las pruebas. El otro dispositivo novedoso pasa por una pequeña tableta que es capaz de saber si una persona lleva o no pinganillos para chivarles las respuestas.

"Te pueden suspender la PAU entera si te pillan copiando", nos reconoce una alumna, por lo que han sido informados de estas novedades desde sus centros escolares. Así que, como dice esta estudiante: "Mejor no arriesgarse".

Porque los alumnos con los que nos hemos encontrado en este primer día de los exámenes de la PAU aseguran estar "motivados pero nerviosos". Lo que más les preocupa son "las notas de corte, porque están altísimas", un detalle que les presiona para poder elegir la carrera que realmente quieren estudiar.

Por eso, hay muchos que todavía no tienen claro qué grado escoger. Que reconozcan que todo "dependerá de la nota que tengan" tras hacer la PAU de 2026.

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