Villalobos sobre Gallardón: "Todos somos capaces de dimitir pero su salida sería una gran pérdida"

Celia Villalobos, vicepresidenta del Congreso de los Diputados, ha dicho que la falta de consenso sería suficiente para no aprobar la ley del aborto que el ministro Gallardón quería poner en marcha.



Acerca de la posibilidad de que Gallardón deje el Ministerio de Justicia, Villalobos ha declarado que "todos somos capaces de dimitir", pero ha añadido que "sería gran pérdida". También ha declarado que para ella es "un gran político".



Asimismo, Villalobos, no ha querido valorar la posible renuncia, por parte del Gobierno, a aprobar dicho anteproyecto de ley: "No tengo nada que decir".