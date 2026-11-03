"Señor Puente, dimita": oleada de peticiones de dimisión al ministro en el Congreso tras el accidente de Urda

Entre líneas El ministro ha afeado al PP y a Vox que "no les importen" las víctimas y ha usado el inicio de sus respuestas en contestar a Bildu, "quien sí ha tenido un interés concreto para saber".

Óscar Puente compareció en la Diputación Permanente del Congreso para explicar el accidente de Urda, enfrentándose a fuertes críticas y peticiones de dimisión por parte de la mayoría de los grupos, excepto el PSOE y EH Bildu. Este último grupo exige esperar a la conclusión de la investigación antes de pedir responsabilidades. Puente defendió su gestión y criticó al PP y Vox, acusándolos de no preocuparse por las víctimas. El PP, liderado por Ester Muñoz, acusó a Puente de fallos sistémicos y desoír a los expertos, mientras que Vox lo acusó de centrarse más en la campaña electoral que en el accidente.

Óscar Puente ha comparecido este martes a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso, donde se ha repetido una misma petición por parte de la mayoría de grupos: que dimita como ministro de Transportes. En una sesión de más de cuatro horas, Puente ha dado explicaciones por el trágico accidente de Urda sucedido hace menos de una semana y ha defendido su gestión al frente de la cartera, manteniendo así su intención de continuar.

El único grupo que no ha pedido su dimisión (además del PSOE) ha sido EH Bildu, que ha advertido que exigirá responsabilidades políticas "caiga quien caiga", pero cuando concluya la investigación. Por parte del resto de formaciones, desde Vox a ERC, el mantra ha sido el mismo: Puente tiene que asumir responsabilidades políticas.

Una demanda que no ha sentado bien al ministro, que en su réplica les ha afeado, concretamente al PP y a Vox, que en sus intervenciones solo han demostrado que las víctimas les importan más bien poco.

"Venía con interés para saber hasta dónde le preocupaban a ustedes las víctimas del accidente, la seguridad de nuestro sistema ferroviario... y si tengo que medirla a tenor de las preguntas formuladas, a ustedes no les ha importado nada", ha expresado el ministro ante la sorpresa de los diputados 'populares' de que respondiera en primer lugar a Bildu.

"Voy a empezar por quien sí ha tenido un interés concreto para saber y ha hecho algún tipo de propuesta", les ha espetado Puente.

El PP contra "el todavía ministro"

Las críticas a Puente han sido generalizadas por parte de la mayoría de grupos, pero ha sido el PP el que ha elevado sus ataques. "Qué bien se le da explicar por qué muere la gente en los trenes y qué mal se le da evitarlo", ha empezado su portavoz, Ester Muñoz.

La 'popular' ha iniciado el turno de preguntas en el Congreso indicando por qué cree que el "señor todavía ministro" debe dejar el cargo. "No es un fallo puntual, es un fallo sistémico. Y no es una casualidad como usted intenta vendernos, es una causalidad. De todas sus decisiones, de sus acciones y sus omisiones", ha lanzado. El PP le ha acusado de haber desoído a los expertos, afirmando que "no se puede sustituir la cultura de seguridad por la propaganda".

Vox ha compartido la imagen del PP, llamándole también "el todavía ministro", y le ha acusado de estar más centrado en la campaña electoral que en el accidente. "Ustedes no están buscando la verdad. Están desesperados buscando un relato que salve mínimamente la campaña electoral", ha reprochado la portavoz Pepa Millán.

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