Tenso momento

Las víctimas de la DANA golpean con una pancarta al jefe de gabinete de Mazón a su salida del juzgado

Los detalles José Manuel Cuenca ha vivido un tenso momento cuando ha salido de los juzgados de Catarroja, a los que ha ido para el careo al que la jueza que instruye la causa penal sobre la DANA le había citado.

Cuenca agredido por víctimas de la DANA
Víctimas de la DANA han agredido con una pancarta al que fuera jefe de gabinete de Carlos Mazón durante la DANA, José Manuel Cuenca, a su salida de los juzgados de Catarroja este lunes para el careo al que la jueza que instruye la causa penal sobre la catástrofe le había citado junto a Salomé Pradas.

Ese ha sido uno de los momentos de mayor tensión que se ha vivido este lunes con motivo del careo de Cuenca y la exconsejera de la Generalitat y responsable de emergencias durante la DANA, quien también ha sido recibida a su llegada con abucheos.

"Asesinos", "Mentirosos" o "Sinvergüenzas" han sido algunos de los gritos que las víctimas de la DANA han dirigido a los políticos, quienes tuvieron un papel importante el día de la catástrofe, motivo por el que la jueza que cita la cusa les citó este lunes, para que aclarasen las contradicciones con respecto a ese día.

Una hora y media después, ambos han salido de los juzgados de Catarroja y han sido testigos en primera línea del enfado y los gritos de los familiares de las víctimas de las inundaciones que azotaron Valencia. Y es que a pesar del vallado y de ser escoltados por agentes de la Guardia Civil, Cuenca ha sido golpeado por una pancarta en la cabeza.

Tenso careo entre Pradas y Cuenca

Salomé Pradas y José Manuel Cuenca se han enfrentado este lunes a un tenso careo para intentar aclarar contradicciones. Sin embargo, han vuelto a incurrir en ellas. La exconsejera de la Generalitat ha asegurado que para ella, el día de la DANA José Manuel Cuenca era una extensión de Mazón. Lo era cuando por WhatsApp le pidió "calma", y no confinar, mensajes que Cuenca aseguró que estaban descontextualizados.

Por su parte, Cuenca ha mantenido ante la jueza que las dudas sobre confinar se produjeron tras hablar con la Abogacía de la Generalitat, porque se puedan vulnerar derechos, pero la propia Abogacía contradice en un ESCRITO estas declaraciones, en el que daban el visto bueno al confinamiento.

Además, Cuenca ha negado ser correa de transmisión de Mazon, y ha asegurado que no recibió nunca órdenes ese día del expresident de la Generalitat Valenciana, tras lo que ha abandonado los juzgados entre golpeado e insultado. Mientras, Pradas, sin hacer caso a los abucheos, ha querido hablar con las victimas. A ella los insultos no le han disuadido de ese acercamiento, que no ha convencido a las víctimas de la DANA, quienes piensan que estaba "preparado".

