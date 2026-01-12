Pradas, tras los insultos a las puertas del juzgado de Catarroja: "He aguantado como mejor he podido; insultar y calumniar no conduce a nada"

Los detalles La exconsellera reitera que se acuerda de las víctimas "todos los días" y que espera "abrir la puerta al diálogo tranquilo y sosegado, que es lo que creo que nos queda pendiente por hacer".

La exconsellera de la Comunitat Valenciana, Salomé Pradas, ha lamentado este lunes los insultos y reproches proferidos contra ella por familiares de víctimas de la DANA, con quienes ha tenido un encontronazo en el juzgado de Catarroja, a donde ha acudido para aclarar algunas contradicciones de su anterior declaración.

En declaraciones exclusivas a laSexta, Pradas ha contado cómo ha vivido las protestas de decenas de familiares que la han recibido a las puestas del tribunal, junto al el exjefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, al grito de "asesinos".

Tras el careo ante la jueza, la exconsellera se ha acercado a ellas porque quería "saludar a los familiares de las víctimas que estaban allí congregados". Como ha explicado, ha podido hablar con Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de víctimas mortales 29-O y que perdió a su padre en la tragedia.

Pradas le ha mostrado su agradecimiento por "su trato cariñoso y respetuoso". Ha relatado que se han cogido de la mano y que Álvarez le ha pedido que "cuente toda la verdad". Por su parte, la exconsellera le ha asegurado que "es lo que hago siempre y que además lo hago pensando en las víctimas, de quienes me acuerdo todos los días".

Según ha declarado a laSexta, ambas han acordado seguir hablando y verse "en un encuentro privado para poder dialogar de forma más tranquila y sosegada". Además, ha expresado su deseo de que "se produzca pronto".

"Entiendo su dolor"

A la salida del juzgado también la esperaba Toñi García, que perdió a su hija y a su marido durante la DANA. Ella ha sido mucho más rotunda con Pradas, a la que ha acusado de haber matado a su familia "por inútil". "Te vino grande el puesto. Porque has encubierto a Mazón". ¿Y te atreves a darme la mano?", le ha lanzado.

Sobre este choque, Pradas ha reiterado lo mismo que le ha dicho a Toñi, que "entiendo su dolor, que lo comparto y lo respeto". Ha repetido así unas palabras que por la mañana han provocado la ira de Toñi, quien le ha respondido que "no, no me entiendes, mataste a mi hija y a mi marido".

La exconsellera también se ha defendido, asegurando que "como siempre, he querido dar la cara dentro y fuera del juzgado". "Pese a que el ambiente era muy complicado, he querido acercarme a las víctimas porque son y serán siempre mi prioridad", ha subrayado a laSexta.

Ha añadido que "insultar o calumniar no conduce a nada" pero que "pese a todo lo que se me ha proferido, he aguantado como mejor he podido porque quería estar cerca de ellas, de las víctimas, hablar con sus representantes y abrir la puerta al diálogo tranquilo y sosegado, que es lo que creo que nos queda pendiente por hacer".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.