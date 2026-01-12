Sánchez desvela el contenido de su conversación con Delcy Rodríguez: "Estamos dispuestos a trabajar con ella para abrir una transición hacia una democracia libre"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno explica que ha trasladado a la presidenta encargada de Venezuela "la necesidad de continuar liberando presos políticos" y ha elogiado la labor de José Luis Rodríguez Zapatero en ese ámbito.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su deseo de que el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición trabajen juntos para lograr una transición democrática en Venezuela. Tras la detención de Maduro por Estados Unidos y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, Sánchez ha ofrecido colaboración para una transición pacífica hacia una democracia libre. Subrayó la importancia de incluir a todos los sectores de la sociedad venezolana en este proceso y destacó el papel de José Luis Rodríguez Zapatero en la liberación de presos políticos. Sánchez también instó a continuar con la liberación de estos detenidos.

Que lo que queda del Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición trabajen conjuntamente para que la democracia se abra paso en Venezuela. Es el objetivo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, marca tras la detención de su homólogo venezolano por parte de Estados Unidos y la toma de posesión de la que era su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como presidenta encargada del país caribeño.

"Estamos dispuestos a trabajar con ella y con la oposición venezolana para abrir una transición pacífica e inclusiva hacia una democracia libre", ha asegurado Sánchez en una comparecencia en el Palacio de La Moncloa junto al primer ministro de Grecia, Kyriákos Mitsotákis.

"Es decir, tienen que estar todos los elementos que representan a la sociedad venezolana incorporados en esa transición hacia una democracia y hacia unas elecciones libres, porque al fin y al cabo el futuro de Venezuela, si tiene que decidirlo alguien, son los propios venezolanos, y el resto de países lo que tenemos que hacer es contribuir a que se produzca esa transición", ha puntualizado el líder socialista.

Además, el jefe del Ejecutivo ha desvelado el contenido de la conversación telefónica que mantuvo con Delcy Rodríguez la pasada semana. "Lo que le trasladé a la presidenta temporal de Venezuela es la necesidad de continuar liberando presos políticos", ha detallado.

Elogia el trabajo y el "buen hacer" de Zapatero

Del mismo modo, no ha dejado pasar la oportunidad de agradecer "el trabajo que está haciendo" el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "para la liberación" de rehenes que se encontraban en prisiones venezolanas.

"Creo que su buen hacer, junto con otros actores políticos y también países que se han reconocido, por parte en este caso de la administración venezolana, están haciendo posible que en efecto podamos ver cómo se liberan a presos políticos en Venezuela", ha defendido Sánchez para concluir.

