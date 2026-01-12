Feijóo acusa a Sánchez de "comprar poder e impunidad" con la nueva financiación autonómica: "Si necesita oxígeno político que se vaya a correr por las mañanas"

¿Qué ha dicho? El líder del PP asegura que los españoles no son "un cajero con el que Sánchez paga su permanencia en el Gobierno" y tacha de "inaceptable" que el jefe del Ejecutivo haya "rehabilitado a Junqueras como ministro de Hacienda".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se opone al nuevo modelo de financiación autonómica del Gobierno, respaldado por ERC, y critica que institucionaliza un "infierno fiscal" para mantener el poder. Feijóo ironiza sobre la necesidad de "oxígeno político" de Sánchez y Junqueras y presenta su propio plan de vivienda, vinculando la financiación a la construcción de viviendas. Mientras, la portavoz del PSOE, Enma López, duda del futuro de Feijóo como líder del PP. Emiliano García-Page critica el principio de ordinalidad en la financiación como "tramposo". Oriol Junqueras, de ERC, busca reunirse con Carles Puigdemont para discutir el acuerdo de financiación.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su oposición al nuevo modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno y apoyado por ERC, una financiación con la que el Ejecutivo pretende, según el jefe de la oposición, "institucionalizar un infierno fiscal" para "comprar poder e impunidad con impuestos a los ciudadanos".

"Si Sánchez y Junqueras necesitan oxígeno político que se vayan a correr por las mañanas", ha ironizado Feijóo, que considera que Sánchez ha "rehabilitado a Junqueras como ministro de Hacienda", algo que tacha de "inaceptable". "Los españoles no somos un cajero con el que Sánchez paga su permanencia en el Gobierno", denuncia el líder del PP.

En su comparecencia desde Barcelona, Feijóo ha presentado su propio plan de vivienda, un acceso que es la "puerta de entrada de los jóvenes a un proyecto de vida", una puerta que Feijóo asegura que el Gobierno "está cerrando". El líder del PP se compromete a vincular el modelo de financiación a la política de vivienda; es decir, a más vivienda, más financiación y capacidad de gasto para comunidades autónomas y ayuntamientos.

"En España faltan 700.000 viviendas y cada año faltan 160.000 más. (En el Gobierno) No han hecho nada. Lo único que han hecho es agravar el problema. Hemos de construir más viviendas, crearemos miles de puestos de trabajo y con ese crecimiento conseguiremos más ingresos para pagar los servicios públicos", ha resaltado.

El PSOE duda si el "desnortado" Feijóo llegará a 2027 como líder del PP

La secretaria de Estudios y Programas y portavoz adjunta del PSOE, Enma López, ha puesto en duda este lunes si el líder del PP llegará a terminar el año 2026 como jefe de la oposición frente a un Gobierno de España que, a su juicio, es la "brújula moral de Europa y del resto del mundo".

En la primera rueda de prensa del año tras la reunión de la Comisión Ejecutiva del PSOE, López se ha preguntado "dónde va a estar el Partido Popular en este año 2026", y si estará "con los españoles", "con la legalidad internacional" o "con los poderosos".

Nuevas críticas de Page: critica la ordinalidad como un sistema "tramposo"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha criticado este lunes el principio de ordinalidad en la financiación autonómica como un sistema "tramposo", y que fue rechazado en la ponencia del 41º Congreso Federal del PSOE en Sevilla.

Durante su intervención en la inauguración de la ampliación de un colegio en Quintanar del Rey (Cuenca), García-Page ha rechazado las voces que apuntan a que el nuevo modelo de financiación da más a Castilla-La Mancha, y ha aseverado: "Nos ponen un postre mejor en el menú del día, pero hay otros que puede elegir a la carta y llevan menú VIP; eso hace que el sistema, ya de entrada, sea tramposo".

Junqueras, mientras tanto, pide verse con Puigdemont

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha trasladado por su parte que ha pedido al líder de Junts, Carles Puigdemont, que le dé cita para ir a verle a Waterloo para hablar sobre el acuerdo de financiación y otros temas, como "su posible regreso, la amnistía, la recaudación del IRPF, de todo", pero aún no hay fecha para este encuentro.

Así lo indicó Junqueras en una entrevista en Catalunya Ràdio, donde señaló que si alguien quiere votar en contra del acuerdo de financiación, como ya avanzó Junts, y de la condonación de la deuda del FLA de Cataluña, que lo haga, él intentará "convencerles de que es un error descomunal".

