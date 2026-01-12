Las morgues se llenan de cadáveres en Irán, donde sus familias tienen que identificarles a través de unas pantallas

Los detalles Según el último balance de la ONG 'HRANA', 544 personas han muerto por la represión de las protestas y 10.681 han sido enviadas a prisión tras ser detenidas.

Las protestas en Irán han resultado en más de 544 muertes, según la ONG HRANA, incluyendo a 483 manifestantes y 47 miembros de las fuerzas de seguridad. Además, 10.681 personas han sido encarceladas, con dificultades para obtener información debido a la suspensión del servicio de Internet. António Guterres, secretario general de la ONU, ha instado a Irán a evitar el uso excesivo de la fuerza y a respetar los derechos de expresión y asamblea pacífica. La actriz Nazanin Boniadi denunció que "miles de manifestantes han sido asesinados" y pidió apoyo internacional. Mientras tanto, el presidente de EE.UU., Donald Trump, considera nuevas acciones militares contra Irán.

Cientos de personas han fallecido por la represión de las protestas en Irán y los cadáveres ya se acumulan en las morgues, mientras los familiares de los muertos tienen que identificarles a través de unas pantallas en una sala de espera ante la falta de Internet, tal y como se puede ver en el vídeo principal que acompaña a la noticia.

Según el último balance de la ONG con sede en Estados Unidos Human Rights Activists News Agency (HRANA), al menos 544 personas han muerto en Irán hasta el momento. Entre los fallecidos hay 47 miembros de las fuerzas de seguridad, un fiscal, 483 manifestantes, ocho menores de edad y cinco civiles que no estaban participando en las protestas.

Además, 10.681 personas han sido enviadas a prisión tras ser detenidas, según HRANA, que destaca en un comunicado que la suspensión del servicio de Internet desde hace días dificulta la recopilación de información. De los detenidos, 160 son menores de edad y 52 estudiantes, indica la ONG.

La ONU pide que no usen "fuerza desproporcionada"

Ante esta situación, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha urgido a las autoridades de Irán "o desproporcionado" tras superarse las 500 muertes por las protestas en el país persa, que comenzaron el pasado 28 de diciembre por la crisis económica que vive el país, y que se han extendido por más de 100 ciudades iraníes.

Guterres "está impactado por los reportes de violencia y el excesivo uso de la fuerza de las autoridades iraníes contra los manifestantes", lo que ha "resultado en cientos de muertes y heridos en los últimos días", ha señalado su portavoz, Stéphane Dujarric, en un comunicado.

"Todos los iraníes deberían poder expresar sus quejas pacíficamente y sin miedo. Los derechos a la libertad de expresión, asociación y asamblea pacífica, como recoge el derecho internacional, deben respetarse y protegerse completamente", ha defendido.

En este contexto, Guterres ha pedido "máxima moderación" a las autoridades en Irán, donde las protestas han evolucionado a quejas contra la República Islámica y el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí. "También urge pasos que permitan acceder a información en el país, incluyendo restaurar las comunicaciones", concluye el comunicado de la ONU.

Las víctimas en Irán se elevan mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sopesa nuevas posibles acciones militares contra el país por la violencia en las protestas, según ha anunciado la prensa estadounidense. Tras este anuncio, Trump ha declarado que los líderes de Irán quieren "negociar" con EEUU. "Ellos llamaron. Se está preparando una reunión", ha asegurado.

Esto llega después de que el presidente del parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, advirtiese este domingo de que, en caso de un ataque estadounidense sobre Irán, "tanto los territorios ocupados (Israel) como todos los centros militares, bases y barcos" de EEUU e Israel en la región "serán objetivos legítimos".

La actriz Nazanin Boniadi habla de miles de muertos

Por su aparte, la actriz británico-iraní Nazanin Boniadi afirmó este domingo en una entrevista con 'Sky News' que, según sus informaciones, "miles de manifestantes han sido asesinados" por el régimen islamista de Irán.

Boniadi, nacida en Teherán y criada en Londres, expresó su temor por el estado de sus seres queridos, de los que apenas tiene detalles dado que el país "lleva ya tres días de apagón de internet". "La muy limitada información que he recibido ha sido gracias a la existencia de terminales Starlink y no son buenas noticias, lamentablemente", declaró.

"Han visto 450 muertos en una morgue"

"Nos llega que miles de iraníes han sido asesinados por el régimen, miles de manifestantes. Hay un mensaje concreto que se ha hecho público: un hombre relata haber visto 450 muertos en una morgue, que estaba tan llena que los cuerpos se almacenaban en un almacén", subrayó.

Boniadi, que ha participado en diversas series y en películas como 'Iron Man' (2008) y Ben Hur' (2016), pidió a la comunidad internacional que apoye a los manifestantes, muchos de ellos gente joven nacida bajo el régimen de los ayatolás.

En este sentido, la actriz señaló que, aunque el detonante de las protestas iniciadas el pasado 28 de diciembre fue la situación económica, en realidad lo que reclaman esencialmente es un cambio de gobierno. "Los iraníes no tienen nada que perder. Lo que quieren es su dignidad. Se trata de lograr finalmente la libertad, incluso mientras la economía se derrumba", manifestó al canal televisivo.

Preguntada sobre si el heredero exiliado de la dinastía Pahlaví, Reza Pahlaví, que ha arengado las protestas, podría liderar una transición política, la también activista de derechos humanos respondió que su nombre parece ser el único que suena con un cierto consenso. "Reza Pahlaví ha dejado claro que quiere liderar algún tipo de transición hacia elecciones libres y justas, para que el pueblo iraní pueda decidir por sí mismo qué tipo de futuro quiere", afirmó.

Así, Boniadi, de 45 años, expresó que su esperanza es "llegar a un punto" en el que puedan "tener elecciones libres y justas y que el futuro sea determinado por el pueblo iraní". "Que ese futuro sea una monarquía constitucional o una república debe decidirlo el pueblo", apostilló.

En el Reino Unido, la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, manifestó al respecto que "se necesita mucha valentía para alzar la voz en un sistema autoritario, especialmente para las mujeres jóvenes", a lo que añadió que "no debería ser necesario tener coraje solo para hacer que se oiga tu voz".

