La España rural, al alza: la calidad de vida y la vivienda asequible impulsan el crecimiento de los pequeños municipios

En los últimos años, los municipios españoles con menos de 5.000 habitantes han experimentado un aumento de población, contrastando con la tendencia de la llamada España vaciada. Un ejemplo es Talamanca del Jarama, cerca de Madrid, donde la población se ha triplicado en 25 años. La cercanía a la capital y un estilo de vida más tranquilo son atractivos para nuevos residentes como Sandra y Rafael. Aunque el precio de la vivienda ha subido, los vecinos reciben a los recién llegados con agrado. Esta tendencia también se observa en Boqueixón, Galicia, donde Marta y Roberto han encontrado una nueva forma de vida al abrir un restaurante.

Un ejemplo es Talamanca del Jarama, un municipio que forma parte de esa España rural en crecimiento. En los últimos 25 años ha multiplicado por tres su población. Está situado a solo 50 kilómetros de Madrid y, para muchos, esa cercanía es una ventaja.

Sandra, que lleva seis años viviendo allí, lo tiene claro. La distancia con la capital fue uno de los motivos para mudarse. "Madrid es muy agobiante, el ritmo de vida es muchísimo más rápido y aquí se vive con más tranquilidad, tienes todo cerca", reconoce. En el caso de Rafael, su decisión estuvo marcada por la jubilación y el deseo de estar en plena naturaleza: "Me jubilé y decidí venirme al campo. Me encanta".

Otro de los factores que anima a dejar la ciudad es el precio de la vivienda. En estos municipios suele ser más bajo que en las grandes capitales. Sin embargo, la llegada de nuevos vecinos también ha provocado subidas. Así lo explica otro residente: "El pueblo la demanda que tiene es superior a la oferta que tiene, con lo cual aquí los precios se han disparado una barbaridad".

A pesar de ello, en Talamanca del Jarama los vecinos reciben con los brazos abiertos a quienes llegan. "Ha venido gente joven y con niños, y claro, eso nos gusta", comentan.

Esta misma situación se vive en otras comunidades. En Boqueixón, en Galicia, el ayuntamiento ha sumado 133 nuevos vecinos en los últimos años. Entre ellos están Marta y Roberto, que han abierto un restaurante en pleno campo, aunque cerca de Santiago de Compostela.

Ambos decidieron instalarse en este pequeño municipio con el objetivo de "buscar otra forma de vida". "Criar a nuestros hijos en el campo nos apetecía muchísimo", reconoce el matrimonio.

