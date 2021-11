Pablo Casado se ha mostrado tajante en la clausura del Congreso del PP-A, donde ha afirmado que "el personalismo no cabe en el Partido Popular". "Somos una gran orquesta. Aquí no caben los solistas", ha declarado en mitad de la crisis del la formación, aunque no ha dado nombres, pero sí ha defendido que no se pueden poner por encima los intereses individuales: "Somos demasiado importantes para intentar poner por encima los intereses de cada uno y arriesgar la inmensa responsabilidad que tenemos en una hoguera de vanidades que no conduce a ninguna parte", ha manifestado.

En la misma línea, el líder del PP ha expresado que "esto no es un 'talent show' de megalomanías", sino que son "un instrumento para mejorar la vida de la gente", y que su objetivo es el de salvar a España de la "ruina". "Yo sé lo que tengo que hacer y nada ni nadie me va a despistar de ese camino", ha afirmado.

Además, Casado ha expresado su apoyo a Juana Moreno, a quien le ha dicho que tiene "las manos libres" para hacer lo que considere que es mejor para Andalucía, "que será también lo mejor para España".

El presidente del PP andaluz, por su parte, le ha echado un capote al líder de la oposición, diciéndole que es "la esperanza de millones de españoles" y asegurando que será "presidente de todos los españoles más pronto que tarde".

Tras días de tensión, la crisis interna en el PP ha estado muy presente en el Congreso andaluz. "Vamos al suicidio total. Están zumbaos, y están haciendo mucho daño a la figura de Pablo Casado", es lo que, según afirma 'La Razón', ha llegado a afirmar un dirigente del partido.

Hay desconcierto y llamadas cruzadas. Los barones piden a Génova reconducir la crisis, pero ellos no ven posibilidad de pacto cuando, aseguran, existe una operación de "desestabilización". Tal y como han contado a la periodista Carmen Morodo, Ayuso y Casado han roto relaciones. La presidenta madrileña parece decidida a mantener el pulso hasta el final, mientras que la dirección nacional no está dispuesta a que se salga con la suya y quieren que pierda la batalla del PP de Madrid: "En esta batalla tiene que morir por su deslealtad e indisciplina", defienden.