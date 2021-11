Juanma Moreno, quien ha sido reelegido presidente del PP-A con un respaldo del 98,98% de los votos, ha agradecido en el Congreso Regional que se está celebrando en Granada el "respaldo" y ha dicho sentir "rubor" por el apoyo recibido, al tiempo que ha afirmado que va a poner "a disposición" de Pablo Casado el proyecto de Andalucía para que llegue a ser presidente del Gobierno y cambie "el mal rumbo que ha cogido España".

Estas declaraciones en defensa del presidente del PP se producen en mitad de una crisis interna del PP, y un día después de que Moreno respondiera a un consejo que le dio Isabel Díaz Ayuso el viernes, quien le recomendó al presidente de la Junta de Andalucía que volase "libre" a la hora de convocar elecciones, unas palabras a las que el popular respondió defendiendo que él siempre ha sido y será libre.

Ahora, Moreno ha mostrado su apoyo a Casado, mientras que el el presidente del PP ha respondido a la polémica defendiendo que el líder del PP-A tiene "las manos libres" para hacer lo que considere en Andalucía, y que la decisión que tome "será lo mejor para España". "Aquí no caben los solistas, ni la suma de planes individualistas. Esto no es un 'talent show' de megalomanías", ha manifestado Casado en la misma línea.

Por su parte, Moreno, durante su intervención se ha dirigido a los andaluces, de los que ha dicho que son la "razón de ser" del partido. "Hemos hecho este Congreso por vosotros. No tenemos otra ambición que no sea mejorar Andalucía. Y sé que que no estoy solo en esto, ya que el PP de Andalucía somos mas de ocho millones y medio de andaluces empujando cada día con talento", ha expresado, al tiempo que ha señalado que ha sentido "el calor del Partido Popular de toda España".

Así, el presidente andaluz ha definido a los andaluces como "el motor" de esa "gran organización", refiriéndose a su formación, y ha lanzado un mensaje al PSOE, afirmando que antes de que el PP llegase al Gobierno de Andalucía, "había mucha bandera y poco compromiso". "Ha tenido que llegar el cambio para que Andalucía exija un trato justo por parte del Gobierno de la nación", ha asegurado, destacando que "el Gobierno del cambio" en Andalucía ha hecho que se invierta "60 veces más en el Pacto de Estado sobre violencia de género, y que en los ayuntamientos se reduzca la deuda y aumente la financiación".

Moreno carga contra el PSOE: "La corrupción se conjuga en pasado"

"Le hemos quitado la careta a los que durante años se llenaban de banderas. Se acabó el cuento de que el PP es malo. Ese cuento ha pasado a la historia y hoy Andalucía funciona porque cumplimos con la palabra dada", ha expresado, tras lo que ha añadido, en la misma línea de ataques al PSOE, que "la corrupción ya se conjuga en pasado" y que ya no es algo que "abra los telediarios en esta tierra".

De esta forma, Moreno ha sacado pecho de las medidas que ha adoptado al frente del Gobierno andaluz, como "mandar al baúl de la historia el impuesto de sucesiones, acabar con el infierno fiscal que asfixiaba a las familias", al tiempo que ha destacado que el PP "es el partido de la agricultura y la pesca. "Que no os cuenten milongas", ha expresado, a lo que ha añadido que "hoy hay más empresas, más empleo, más confianza y más esperanza en un futuro mejor".

Además, el presidente del PP-A se ha emocionado al recordar a su padre y su madre, que se encontraba entre el público, tampoco ha podido contener la emoción, después de que le dedicara un mensaje. Sobre sus hijos, Moreno ha manifestado que cuando los ve, ve "el futuro de Andalucía", y ha destacado que su partido es "una Andalucía en positivo". "Miramos nuestros propios errores para poder avanzar y estoy muy orgulloso por la respuesta que hemos dado a la crisis por la pandemia del coronavirus", ha declarado.