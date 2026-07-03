IU urge a elegir "a la mayor brevedad" una nueva marca para Sumar y su candidato para las generales

El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, valora los resultados de las elecciones regionales en Sevilla

Los detalles El borrador del informe político que Maíllo expondrá este sábado en la reunión de la Coordinadora Federal, cree que los casos de corrupción del PSOE podrían llevar a "una posible recuperación de votantes" por parte del espacio.

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, destaca la urgencia de definir un líder y una marca para el proyecto sucesor de Sumar, enfatizando la creación de un "bloque histórico" más allá de alianzas temporales. En un informe político, Maíllo aboga por frentes amplios para el próximo ciclo electoral, rechazando pactos coyunturales, como con ERC. Critica al PP y Vox por no reconocer resultados electorales y acusa a la derecha de adoptar políticas extremas. En Andalucía, denuncia la agenda ultra de Juan Manuel Moreno. Además, apuesta por el feminismo, la defensa LGTBI y critica la inacción de EE.UU. ante la situación en Venezuela.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, considera necesario que el proyecto heredero de Sumar tenga marca y líder o candidato "a la mayor brevedad posible" y que debe ser un "bloque histórico" más allá de "alianzas políticas coyunturales".

Así lo plantea el borrador del informe político que Maíllo expondrá este sábado en la reunión de la Coordinadora Federal, máximo órgano de IU entre asambleas federales.

Frente a lo que denomina "la ofensiva reaccionaria", el texto plantea "la necesidad de conformar, de cara al próximo ciclo electoral, frentes amplios", y no meras "alianzas políticas coyunturales con las que maximizar los votos", un comentario que parece implicar un rechazo a los pactos con independentistas como el que propugna el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

El líder de IU cree que existe "una base electoral de voto de izquierda transformadora nada desdeñable" y que los casos de corrupción del PSOE podrían llevar a "una posible recuperación de votantes" por parte del espacio.

Pero advierte de que "estas bases son insuficientes si no se resuelve a la mayor brevedad posible la personificación del espacio político en un liderazgo candidatable a la Presidencia del Gobierno".

Al mismo tiempo, cree que "urge dotar de una nueva denominación al espacio político" e integrar al resto de partidos que se presentaron en coalición en las elecciones de 2023, en alusión a Compromís, la Chunta Aragonesista y Més per Mallorca. "No se trata de recomponer el espacio del pasado, se trata de proyectar una nueva confluencia para una coyuntura distinta", precisará.

Otro de los bloques de su discurso prevé dedicarlo a criticar al PP y Vox, a quienes niega la condición de "democráticos" y de quienes advierte de que "su línea de ataque es el no reconocimiento del resultado electoral", de forma que augura que "si no ganan, no reconocerán el resultado", quejándose de "un censo supuestamente alterado por la emigración o por el voto exterior de los hijos y nietos de la emigración española".

Pacto en Andalucía

Según Maíllo, los partidos de la derecha "están desesperados e intentarán cualquier cosa", y quieren "implantar en nuestro país todos los postulados de la extrema derecha global: prioridad racista en servicios públicos mermados y privatizados, política migratoria trumpista y política exterior al servicio de los genocidas".

En este sentido, el coordinador, a la sazón portavoz de Por Andalucía en el Parlamento autonómico, que ya el miércoles dio por consumado el acuerdo para reinvestir al presidente de la Junta Juan Manuel Moreno aunque su primer intento fracasó, denunciara que este "ha tragado con toda la agenda ultra: prioridad nacional, negacionismo climático y desmantelamiento de las políticas de igualdad".

Como el miércoles, Maíllo presentará a Moreno como "un peón más en la operación Feijóo-Abascal para el asalto al Gobierno de España". Respecto al PSOE, volverá a hacer compatible el reconocimiento de sus casos de corrupción y la presunción de que hay una operación en marcha para derribar al Gobierno de coalición progresista.

Una operación en la que enmarcó los beneficios concedidos al empresario Víctor de Aldama. Según Maíllo, "Aldama se ha librado de la cárcel no por colaborar con la Justicia", sino "porque ha colaborado en la operación de desgaste y derribo contra el Gobierno".

Así, "la derecha envía un mensaje inequívoco: no importa que seas corrupto, no importa que mientas; si ayudas en el relato contra el Gobierno, nosotros te protegeremos".

En política social, el coordinador de IU arrancará su discurso apostando por el feminismo y la defensa del colectivo Lgtbi que celebra la semana del Orgullo, y más tarde presumirá de la regularización de inmigrantes y del decreto de vivienda con la prórroga de los alquileres que el Gobierno prevé convalidar en el Congreso este mes.

En la internacional, recordará a Venezuela por los terremotos, preguntándose "dónde está EEUU" después de haber secuestrado a su presidente, Nicolás Maduro, pues cree a ese país "desaparecido cuando el pueblo venezolano necesita ayuda". Tampoco le ahorrará las críticas por la guerra en Oriente Próximo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido