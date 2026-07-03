La carrera contrarreloj para salvar a Fabio, un niño de nueve años atrapado bajo los escombros tras los terremotos en Venezuela

Los detalles El menor se encuentra a seis metros de distancia de los rescatistas, procedentes de El Salvador y Argentina, bajo los escombros de un edificio de 12 pisos que colapsó en la localidad de Caraballeda.

Un equipo de rescatistas internacionales, provenientes de El Salvador y Argentina, trabaja intensamente para rescatar a Fabio, un niño de nueve años atrapado desde hace nueve días bajo los escombros de un edificio de 12 pisos en Caraballeda, La Guaira, Venezuela, tras un doble terremoto que ha causado miles de muertes. El rescate comenzó el miércoles por la noche, con Protección Civil presente. El padre de Fabio espera junto a los escombros, y se sospecha que el niño está junto a una persona fallecida, posiblemente su madre. Los rescatistas han apuntalado la estructura debilitada y continúan las operaciones, aunque el tiempo de rescate es incierto. Hasta ahora, 13 personas han sido rescatadas con vida por los 3.000 rescatistas internacionales coordinados por la ONU.

Un grupo de rescatistas intenta salvar a Fabio, un niño de nueve años que lleva nueve días entre los escombros de una edificación derrumbada en el estado venezolano de La Guaira (norte, aledaño a Caracas) por el doble terremoto que ha dejado miles de muertos.

El menor se encuentra a seis metros aproximadamente de distancia de los rescatistas, procedentes de El Salvador y Argentina, bajo los escombros de un edificio de 12 pisos que colapsó en la localidad de Caraballeda, en la región costera, el epicentro de la devastación del doble terremoto del pasado 24 de junio.

La operación de salvamento comenzó a las 23:00 hora local del miércoles, señala Protección Civil, que también está en el terreno.

El padre de Fabio espera el rescate junto a los escombros y se sospecha que el niño está junto a una persona fallecida, supuestamente la madre, asegura un efectivo del Ejército, pero según un rescatista, no se descarta que haya más personas con vida junto al menor.

El grupo de rescate ha apuntalado con madera el edificio para poder llegar al niño debido al estado debilitado de la estructura, y si bien no tienen certeza del tiempo que tomará, aseguran que "esto podría llevar rato".

Los equipos de rescatistas internacionales siguen con las operaciones de salvamento después de que el rescate del venezolano Hernán Gil llenara de esperanza a los afectados a pesar de que las probabilidades de sacar a alguien más con vida disminuyen a medida que pasan las horas.

El vigilante, de 43 años, fue rescatado tras ocho días bajo los escombros de un edificio después de un dispositivo de más de 72 horas en el que participaron más de 100 rescatistas internacionales en la costera urbanización de Playa del Mar.

Los 3.000 rescatistas internacionales desplegados y coordinados por la ONU han conseguido salvar a 13 personas con vida en la semana de operaciones sobre el terreno tras los terremotos.

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