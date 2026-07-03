El Gobierno retirará la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad al psiquiatra franquista Antonio Vallejo-Nájera, el "Mengele español"

¿Por qué es importante? Vallejo-Nájera (1889-1960) fue un psiquiatra vinculado al franquismo y sus teorías eugenésicas muy controvertidas. "Ninguna democracia puede homenajear a quien disfrazó de ciencia sus teorías para justificar el odio, la represión y la desigualdad", asegura Sánchez.

El Gobierno de España retirará la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad al psiquiatra franquista Antonio Vallejo-Nájera. Este anuncio fue realizado por el presidente Pedro Sánchez, quien informó que el Consejo de Ministros tomará esta decisión en su próxima reunión. Sánchez argumenta que ninguna democracia debe homenajear a quienes disfrazaron de ciencia teorías para justificar el odio, la represión y la desigualdad. Vallejo-Nájera, conocido por sus teorías eugenésicas, sostenía que quienes defendían la igualdad social eran mentalmente inferiores y sus ideas justificaron el robo de bebés durante el franquismo. La Gran Cruz es la máxima condecoración civil en sanidad en España.

El Gobierno retirará la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad al psiquiatra franquista Antonio Vallejo-Nájera por "disfrazar" su teorías psiquiátricas de ciencia "para justificar el odio, la represión y la desigualdad".

Lo ha anunciado este viernes en un mensaje en X el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que informa de que el Consejo de Ministros tomará esta decisión en su próxima reunión.

"Ninguna democracia puede homenajear a quien disfrazó de ciencia sus teorías para justificar el odio, la represión y la desigualdad", ha escrito Sánchez en la red social.

"¿Cómo es posible que en pleno 2026 un hombre que afirmaba que las mujeres tenían "la inteligencia atrofiada" y que su única misión era tener hijos para la patria siga teniendo una de las máximas condecoraciones del Estado?", se pregunta.

Sánchez recuerda que Vallejo-Nájera era un hombre que "sostenía que quienes defendían la igualdad social y por tanto también la igualdad política, eran mentalmente inferiores y que calificaban las personas progresistas como enfermas", además de "dedicar su vida a buscar un inexistente gen rojo que, según él, había que extirpar".

"Sus teorías, además, sirvieron para justificar el robo de bebés durante el franquismo, con el objetivo de impedir que heredaran la supuesta degeneración ideológica de sus padres y madres", añade.

Antonio Vallejo-Nájera (1889-1960) fue un psiquiatra vinculado al franquismo y sus teorías eugenésicas muy controvertidas.

La Gran Orden Civil de Sanidad se concede como honor, distinción y reconocimiento públicos para premiar méritos, conductas, actividades o servicios relevantes o excepcionales en el ámbito de la sanidad.

Es la máxima condecoración civil española en este ámbito y puede recaer en personas, organismos e instituciones por su aportación a la mejora de la atención sanitaria, la salud pública o la investigación sanitaria.

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