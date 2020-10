El Partido Popular sigue sin desvelar si votará en contra o se abstendrá en la moción de censura registrada por Vox contra Pedro Sánchez. Lo que sí hemos conocido ya es que será Pablo Casado el que intervenga en el Congreso.

Según ha explicado la portavoz del partido, Cuca Gamarra, en una entrevista en 'TVE' será el presidente de los 'populares' el que defienda la postura de su formación durante los debates del 21 y 22 de octubre.

Solo queda un día para que comience la primera sesión de esta moción, pero el PP no anunciará cuál será su postura hasta el último momento. Pablo Casado aseguró este lunes que el Comité de Dirección del PP no había tratado el asunto, que empieza a debatirse este miércoles en el Pleno del Congreso de los Diputados.

Lo único que está claro es que el partido no apoyará la moción, pero debe decidir si se abstiene o vota en contra. "No va a apoyar esta moción de censura, estamos trabajando en lo que importa a los españoles", ha indicado Cuca Gamarra durante sus declaraciones. Su partido, dice, "no respaldará una moción de censura fallida en un momento de pandemia".

Además, todo el partido tendrá que votar en el mismo sentido. Sin embargo, Cayetana Álvarez de Toledo, se ha mostrado contraria a que el PP vote 'no', argumentando que la "inevitable derrota numérica" de Vox en la moción de censura "no es argumento suficiente para rechazarla". De esta forma lo ha manifestado en un vídeo de Youtube, donde ha defendido que un 'no' de los populares "debilitaría su condición de alternativa" y "reforzaría" a Sánchez.

UPN, socio del PP en Navarra, ha anunciado ya que votará 'no' a la moción

Por si sirve de pista, UPN -socio tradicional del PP en Navarra- ya ha adelantado que votará en contra porque esta moción, dicen, "está fuera de lugar".

El Comité de Dirección del PP ya analizó la posición del partido y el sentido del voto en el debate de esta semana de la moción de censura de Vox, y los miembros de este órgano dieron por zanjada la cuestión y se fueron a casa con la idea de que el voto será 'no', según confirmó 'La Razón' entre sus miembros.

"No voy a gastar ni un solo minuto en hablar de una maniobra parlamentaria que le importará a quien lo propone y probablemente menos a quien la recibe, en este caso al señor Sánchez y el señor Abascal", ha agregado Casado, que ha aseverado que "el PP no va a perder el tiempo en este tipo de cuestiones menores".

Desde Génova, el portavoz popular en el Senado, Javier Maroto, ha reprochado que esta es una moción "trampa" que "solo fortalece a Pedro Sánchez". "Esa moción va a acabar con toda la bancada del PSOE de pie aplaudiendo al ganador, que es Pedro Sánchez", ha lamentado, en declaraciones a laSexta, recordando que la aritmética parlamentaria -salvo sorpresa- no permite la mayoría absoluta necesaria para sacarla adelante. "Aunque sumásemos todos juntos, faltarían los votos de partidos como ERC o Bildu", ha señalado.

En este sentido, Maroto ha reprochado a la formación de Santiago Abascal que haya planteado esta moción "sabiendo desde el principio que la pierde". "Solo hace más fuerte a Pedro Sánchez", ha aseverado el senador del PP, que ha sentenciado: "Cuanto más Vox, más Sánchez".

"La foto sería siempre Sánchez ganador", ha insistido Maroto, que ha aseverado que la formación de extrema derecha "lo sabe desde el principio, pero les da igual". "La salida a esta situación no es una moción de censura que no suma", ha reiterado, concluyendo que esta "es una moción trampa, que sabe Vox desde el principio, y que solo fortalece a Pedro Sánchez". "El resultado ya está escrito desde el día en que se presentó la moción: Pedro Sánchez ganador", ha sentenciado.

En idéntico sentido se ha pronunciado el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien, a expensas de conocer la decisión final del partido, ha señalado que esta "es una moción de censura que parece que la ha diseñado el Gobierno para ganarla fácilmente". "Si realmente lo que se quiere es una alternativa al Gobierno, lo lógico no es proponer mociones de censura unilaterales para que el Gobierno salga más fortalecido", ha afeado a Vox. "Esta no es nuestra moción de censura", ha apuntado.