Este lunes España ha levantado la prohibición de los cruceros internacionales a causa del COVID, y la respuesta del sector de las navieras ha sido inmediata y algunas ya han incluido puertos españoles en sus itinerarios por el Mediterráneo de este verano.

El fin de la prohibición viene acompañado por una serie de medidas que deben cumplir los cruceros como no superar el 70-75 % del aforo máximo; evitar que duerman más de dos tripulantes en el mismo camarote o establecer grupos, con horarios diferentes de comida, embarque y desembarque, además de que los pasajeros deben presentar una PCR o una prueba de antígenos negativas antes de subir a bordo. No obstante, no podrán atracar los cruceros en nuestro país hasta el próximo 10 de junio.