Las Comunidades Autónomas en niveles de alerta del 1 al 4 podrán seguir adaptando sus restricciones contra el coronavirus, según indica el BOE, que señala que "las medidas pueden adaptarse y contextualizarse a cada Comunidad Autónoma y territorio según la evolución de su situación epidemiológica". Para el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, se trata de la apuesta del Ejecutivo por el diálogo y la cogobernanza, y asegura que no ha habido ningún cambio de criterio.

Esto permite a La Rioja no cerrar perimetralmente la Comunidad, mantener el interior de bares y restaurantes abiertos y el ocio nocturno hasta las 2:00 horas. Cumplen así, dicen, con la resolución dictada por su Tribunal Autonómico y con el documento del Gobierno.

Según fuentes del Ministerio de Sanidad a laSexta, la normativa del Gobierno establece un marco de mínimos, con cambios para el ocio nocturno y la hostelería hasta que el 70% de la población esté vacunada.

Comunidades que rechazan el documento de Sanidad

Euskadi ha decidido mantener sus propias restricciones, que no irían en contra de las dictadas en el BOE. Andalucía, por su parte, rechaza el documento publicado por el Gobierno con las medidas restrictivas, ya que en en las zonas en nivel de alerta 3 o alto, por ejemplo, el ocio nocturno no podría estar abierto.

Por su parte, la Comunidad de Madrid recurrirá la orden ministerial ante la Audiencia Nacional. Su consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid en funciones, Enrique López, ha manifestado que desde su partido consideran que se trata de algo "ilegal" y que el Gobierno centra está "invadiendo las competencias de las Comunidades Autónomas".

Además, Castilla y León también apelará la decisión de Sanidad. Su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido por redes sociales no imponer restricciones que, dice, dañan la Economía. "El Gobierno debe volver al consenso; coordinación no es imposición", ha defendido el presidente de la Comunidad.

Galicia, por su parte, ha dicho que retrasará su aplicación. En Santiago de Compostela, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, criticó que "esto es lo contrario de la cogobernanza".

¿Pueden negarse las CCAA a cumplir las normas?

Según los expertos, las Comunidades pueden negarse a cumplir con las normas, ya que, tal y como indica Joaquín Urías, Profesor de Derecho Constitucional, "sin estado de alarma, el Gobierno central no tiene competencias en este sentido, por lo que las CCAA que no quieran aplicarlo, no lo van a hacer".

Sin embargo, sí es cierto, tal y como explica Urías, que "el Gobierno central podrá instar algún procedimiento judicial y el asunto posiblemente pueda acabar ante el Tribunal Supremo", que tendrá que decidir, según dice el profesor de Derecho, si las decisiones del Consejo Interterritorial de Salud, cuando no se toman por unanimidad, son o no obligatorias.

Restricciones según el nivel de alerta Comunidad

Las nuevas restricciones al ocio nocturno siguen generando conflicto político, y eso que son de obligado cumplimiento. Solo Galicia, Extremadura, Cantabria, Navarra, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y Canarias están en nivel 1 y pueden abrir los locales nocturnos hasta las 3:00 horas.

En nivel 2, el ocio nocturno debe reducir el aforo al 33%, pero Cataluña asegura que defenderá sus competencias y Madrid que acudirá a la Audiencia Nacional. Euskadi y La Rioja, por su parte, deberán cerrar por estar en el escenario de alerta 3 y 4, aunque, de momento, mantienen sus propias restricciones.