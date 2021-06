El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha presentado este lunes ante la Audiencia Nacional un recurso contra las medidas contra el COVID-19 aprobadas en el Consejo Interterritorial de Salud de la semana pasada.

Ante esto, tal y como ha descrito la presidenta en funciones, Isabel Díaz Ayuso, desde el Ejecutivo madrileño denuncian un paquete de restricciones "arbitrarias" que "atentan contra el sentido común e interés de los madrileños".

Como se puede leer en el nuevo Plan de Actuaciones Coordinadas contra el coronavirus, que contó con el voto mayoritario de las comunidades autónomas, pero no unánime (hubo hasta 5 regiones que votaron en contra), las autonomías que estén en nivel 3 del denominado 'semáforo' COVID deben cerrar el interior de la hostelería. Además, también obligan a permanecer clausurados los locales de ocio nocturno. Dos medidas contra las que Madrid se ha pronunciado tajantemente.

Ahora, al haber solicitado la medida cautelarísima, la Audiencia Nacional deberá responder con la mayor celeridad posible. Es decir, deberán ofrecer una decisión inmediata, sin escuchar a la otra parte, en la que dictaminarán si se anula o no la orden que ejecuta el Consejo Interterritorial de Salud. Un dictamen que deberá producirse, como máximo, en 48 horas.

Un plan que ha provocado la rebeldía de varias CCAA

La Comunidad de Madrid fue la primera en advertir que no seguiría las pautas de Sanidad, pero no la única. Andalucía, Euskadi y Castilla y León también confirmaron el pasado viernes que irían por libre a la hora de aplicar la actualización, mientras que desde la Xunta de Galicia, el presidente Alberto Núñez Feijóo, aseguró que "no procede tratar la pandemia con amenazas", en referencia a las declaraciones de la ministra Carolina Darias, que insistía en la "obligatoriedad" del nuevo plan.

En este sentido, la región andaluza, representada por su portavoz, Elías Bendodo, ha pedido que se rectifique y se busque un nuevo marco de restricciones. En el País Vasco, en cambio, el lehendakari Urkullu ha sido más contundente: "Tenemos nuestra propia hoja de ruta", advertía pocas horas después de que se aprobara la orden.

Desde Madrid, por su parte, han insistido en la falta de "proporcionalidad" jurídica de la propuesta, y lanzan: "Entendemos que nos parece que es un fraude usar el Consejo para imponer medidas a las CCAA, que son las que tienen las competencias. Esto es una intervención, y nos parece que no es idónea ni proporcional a la situación actual".

Así de contundente fue el viceconsejero de Sanidad de la región, Antonio Zapatero, que ya el pasado viernes adelantaba de que los servicios jurídicos madrileños "tomarían las medidas pertinentes". Ahora, con este nuevo recurso, esperan la anulación del plan por parte de la Audiencia Nacional, debido a que, según Zapatero, no se sienten "vinculados".